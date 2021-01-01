Волинянин завоював першу для збірної України медаль на чемпіонаті Європи з веслування

Павло Борсук виборов першу медаль для збірної України на чемпіонаті Європи серед молоді і юніорів з веслування, який проходить у місті Познань в Польщі.



Про здобутки волинянина Василь Прохорук.



Бронзу спортсмен виборов у дисципліні "молодіжна каное-двійка" на дистанції 1000 метрів. Волинянин працював у парі зі спортсменом із Запоріжжя Артемом Четвертаком.



Українські веслувальники стартували в п’яти фіналах на дистанції 1000 метрів, і лише в останньому за рахунком завоювали медаль. Тренер Василь Прохорук додав, що дистанція, на якій хлопці вибороли бронзу, – олімпійська, і спортсмени з нею гарно впоралися.



Змагання у Познані розпочалися 24 червня. У неділю 27 червня – фінальний день чемпіонату. У федерації каное сподіваються, що спортсмени ще зможуть поповнити здобуток збірної.



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