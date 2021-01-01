Волинянин завоював першу для збірної України медаль на чемпіонаті Європи з веслування
Сьогодні, 01:22
Ковельчанин Павло Борсук виборов першу медаль для збірної України на чемпіонаті Європи серед молоді і юніорів з веслування, який проходить у місті Познань в Польщі.
Про здобутки волинянина Суспільному телефоном розповів старший тренер обласної збірної Василь Прохорук.
Бронзу спортсмен виборов у дисципліні "молодіжна каное-двійка" на дистанції 1000 метрів. Волинянин працював у парі зі спортсменом із Запоріжжя Артемом Четвертаком.
Українські веслувальники стартували в п’яти фіналах на дистанції 1000 метрів, і лише в останньому за рахунком завоювали медаль. Тренер Василь Прохорук додав, що дистанція, на якій хлопці вибороли бронзу, – олімпійська, і спортсмени з нею гарно впоралися.
Змагання у Познані розпочалися 24 червня. У неділю 27 червня – фінальний день чемпіонату. У федерації каное сподіваються, що спортсмени ще зможуть поповнити здобуток збірної.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про здобутки волинянина Суспільному телефоном розповів старший тренер обласної збірної Василь Прохорук.
Бронзу спортсмен виборов у дисципліні "молодіжна каное-двійка" на дистанції 1000 метрів. Волинянин працював у парі зі спортсменом із Запоріжжя Артемом Четвертаком.
Українські веслувальники стартували в п’яти фіналах на дистанції 1000 метрів, і лише в останньому за рахунком завоювали медаль. Тренер Василь Прохорук додав, що дистанція, на якій хлопці вибороли бронзу, – олімпійська, і спортсмени з нею гарно впоралися.
Змагання у Познані розпочалися 24 червня. У неділю 27 червня – фінальний день чемпіонату. У федерації каное сподіваються, що спортсмени ще зможуть поповнити здобуток збірної.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин завоював першу для збірної України медаль на чемпіонаті Європи з веслування
Сьогодні, 01:22
Метеозалежність, панічні атаки і погіршення зору: відомий невролог сказала, хто в групі ризику
Сьогодні, 00:26
27 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку «спалили» чоловіків з «травичкою»
26 червень, 23:37
У Луцьку в Чорногузці – мор риби
26 червень, 22:24