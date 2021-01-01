«Футбол який, братан»: російський репер Баста вболіває за збірну України
Сьогодні, 20:45
Василь Вакуленко, більш відомий під псевдонімом Баста, повідомив, яку команду підтримує на чемпіонаті Європи.
За словами репера, його вразила гра збірної України, - пише FanDay.
«Зараз вболіваю за збірну України. Футбол який, братан. Україна показала просто дивовижну гру, респект і уважуха Шеві, звичайно. Видно, що багато сил і інтелекту витрачено, взагалі - багато палаючих сердець. Подивився збірну Росії ... », - сказав Баста на Youtube-каналі Києвстонера.
Підопічні Шевченко вперше в історії вийшли в плей-офф чемпіонату Європи. У групі С наша команда посіла третє місце після Нідерландів та Австрії.
Збірна ж Росії посіла у своїй групі останнє місце і вилетіла з турніру.
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За словами репера, його вразила гра збірної України, - пише FanDay.
«Зараз вболіваю за збірну України. Футбол який, братан. Україна показала просто дивовижну гру, респект і уважуха Шеві, звичайно. Видно, що багато сил і інтелекту витрачено, взагалі - багато палаючих сердець. Подивився збірну Росії ... », - сказав Баста на Youtube-каналі Києвстонера.
Підопічні Шевченко вперше в історії вийшли в плей-офф чемпіонату Європи. У групі С наша команда посіла третє місце після Нідерландів та Австрії.
Збірна ж Росії посіла у своїй групі останнє місце і вилетіла з турніру.
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