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«Футбол який, братан»: російський репер Баста вболіває за збірну України

«Футбол який, братан»: російський репер Баста вболіває за збірну України
Василь Вакуленко, більш відомий під псевдонімом Баста, повідомив, яку команду підтримує на чемпіонаті Європи.

За словами репера, його вразила гра збірної України, - пише FanDay.

«Зараз вболіваю за збірну України. Футбол який, братан. Україна показала просто дивовижну гру, респект і уважуха Шеві, звичайно. Видно, що багато сил і інтелекту витрачено, взагалі - багато палаючих сердець. Подивився збірну Росії ... », - сказав Баста на Youtube-каналі Києвстонера.

Підопічні Шевченко вперше в історії вийшли в плей-офф чемпіонату Європи. У групі С наша команда посіла третє місце після Нідерландів та Австрії.

Збірна ж Росії посіла у своїй групі останнє місце і вилетіла з турніру.

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Теги: Україна, футбол, Баста
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