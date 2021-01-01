Коронавірус відступає: за минулу добу на Волині виявили 4 випадки інфікування

Станом на 29 червня на Волині протягом попередньої доби зареєстрували 4 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Про це інформує Волинський лабораторний центр.Також за добу:- Одужало (осіб) – 32,- Летальних випадків (осіб) – 1.Зробили тестувань за добу:- методом ПЛР (осіб) – 90,- методом ІФА (осіб) – 1,- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 22.Діючі активні випадки на сьогодні – 391, що становить 38,0 на 100 тис. населення.Так, за весь час пандемії в області:- захворіло (осіб) – 62 132 (з них дітей – 3213 та медичних працівників – 3610),- одужало (осіб) – 60 545 (з них дітей – 3204 та медичних працівників – 3566),- летальних випадків (осіб) – 1 196 (з них медичних працівників –29).Зробил тестувань всього:методом ПЛР (осіб) – 254 703,методом ІФА (осіб) –172 518.Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:– 4 хворих:Луцька ТГ – 3Торчинська ТГ – 1.Проти COVID-19 за добу 28 червня 2021 року провели 291 щеплення. Від початку вакцинальної кампанії в області одну дозу вакцини отримали – 41 854 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 11 324 осіб. Загалом проведено 53178 щеплень.