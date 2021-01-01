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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус відступає: за минулу добу на Волині виявили 4 випадки інфікування

Коронавірус відступає: за минулу добу на Волині виявили 4 випадки інфікування
Станом на 29 червня на Волині протягом попередньої доби зареєстрували 4 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це інформує Волинський лабораторний центр.

Також за добу:

- Одужало (осіб) – 32,
- Летальних випадків (осіб) – 1.

Зробили тестувань за добу:

- методом ПЛР (осіб) – 90,
- методом ІФА (осіб) – 1,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 22.

Діючі активні випадки на сьогодні – 391, що становить 38,0 на 100 тис. населення.

Так, за весь час пандемії в області:

- захворіло (осіб) – 62 132 (з них дітей – 3213 та медичних працівників – 3610),
- одужало (осіб) – 60 545 (з них дітей – 3204 та медичних працівників – 3566),
- летальних випадків (осіб) – 1 196 (з них медичних працівників –29).

Зробил тестувань всього:

методом ПЛР (осіб) – 254 703,
методом ІФА (осіб) –172 518.

Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:

Луцький район – 4 хворих:

Луцька ТГ – 3
Торчинська ТГ – 1.

Проти COVID-19 за добу 28 червня 2021 року провели 291 щеплення. Від початку вакцинальної кампанії в області одну дозу вакцини отримали – 41 854 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 11 324 осіб. Загалом проведено 53178 щеплень.

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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
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Коментарі 1
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Що то замінити міністра і позакривати ковідні відділення, результат - моментальний.
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