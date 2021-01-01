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За тиждень від укусів кліщів постраждало майже пів сотні волинян

За тиждень від укусів кліщів постраждало майже пів сотні волинян
За минулий тиждень у Волинській області зафіксували 42 укуси кліщів.

Про це йдеться на сайті ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».

Так, протягом тижня фахівці ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» по екстрених повідомленнях в області зареєстрували:
- 27 випадків гострих кишкових інфекцій, захворюваність знаходиться на спорадичному рівні та майже на рівні минулого тижня, що відповідає даному періоду року;
- 2 випадки сальмонельозу;
- 11 випадків вітряної віспи, менше середнього багаторічного показника;
- 2 покуси тваринами;
- 42 покуси кліщами, триває сезон активності кліщів.

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Теги: кліщі, волиняни, ситуація
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