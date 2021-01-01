За тиждень від укусів кліщів постраждало майже пів сотні волинян





Про це



Так, протягом тижня фахівці ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» по екстрених повідомленнях в області зареєстрували:

- 27 випадків гострих кишкових інфекцій, захворюваність знаходиться на спорадичному рівні та майже на рівні минулого тижня, що відповідає даному періоду року;

- 2 випадки сальмонельозу;

- 11 випадків вітряної віспи, менше середнього багаторічного показника;

- 2 покуси тваринами;

- 42 покуси кліщами, триває сезон активності кліщів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулий тиждень у Волинській області зафіксували 42 укуси кліщів.Про це йдеться на сайті ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».Так, протягом тижня фахівці ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» по екстрених повідомленнях в області зареєстрували:- 27 випадків гострих кишкових інфекцій, захворюваність знаходиться на спорадичному рівні та майже на рівні минулого тижня, що відповідає даному періоду року;- 2 випадки сальмонельозу;- 11 випадків вітряної віспи, менше середнього багаторічного показника;- 2 покуси тваринами;- 42 покуси кліщами, триває сезон активності кліщів.

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