За тиждень від укусів кліщів постраждало майже пів сотні волинян
Сьогодні, 14:01
За минулий тиждень у Волинській області зафіксували 42 укуси кліщів.
Про це йдеться на сайті ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Так, протягом тижня фахівці ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» по екстрених повідомленнях в області зареєстрували:
- 27 випадків гострих кишкових інфекцій, захворюваність знаходиться на спорадичному рівні та майже на рівні минулого тижня, що відповідає даному періоду року;
- 2 випадки сальмонельозу;
- 11 випадків вітряної віспи, менше середнього багаторічного показника;
- 2 покуси тваринами;
- 42 покуси кліщами, триває сезон активності кліщів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Так, протягом тижня фахівці ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» по екстрених повідомленнях в області зареєстрували:
- 27 випадків гострих кишкових інфекцій, захворюваність знаходиться на спорадичному рівні та майже на рівні минулого тижня, що відповідає даному періоду року;
- 2 випадки сальмонельозу;
- 11 випадків вітряної віспи, менше середнього багаторічного показника;
- 2 покуси тваринами;
- 42 покуси кліщами, триває сезон активності кліщів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У луцькому «політесі» побільшало доцентів
Сьогодні, 14:48
За тиждень від укусів кліщів постраждало майже пів сотні волинян
Сьогодні, 14:01