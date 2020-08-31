Угорщина на місяць закриває два пункти пропуску на кордоні з Україною

З 2 липня Угорщина на місяць закриє два пункти пропуску на кордоні з Україною.Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон на своїй сторінці у фейсбуці.Так, з 2 по 30 липня 2021 року з 8.00 (за київським часом) в пунктах пропуску «Косино – Барабаш» та «Дзвінкове - Лонья» угорською стороною припиняється пропуск осіб та транспортних засобів на територію Угорщини.Тож прикордонники просять врахувати вищезазначену інформацію під час планування закордонних подорожей та перед поїздкою ознайомитися з правилами та обмеженнями, які діють на території Угорщини.