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Угорщина на місяць закриває два пункти пропуску на кордоні з Україною

Угорщина на місяць закриває два пункти пропуску на кордоні з Україною
З 2 липня Угорщина на місяць закриє два пункти пропуску на кордоні з Україною.

Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон на своїй сторінці у фейсбуці.

Так, з 2 по 30 липня 2021 року з 8.00 (за київським часом) в пунктах пропуску «Косино – Барабаш» та «Дзвінкове - Лонья» угорською стороною припиняється пропуск осіб та транспортних засобів на територію Угорщини.

Тож прикордонники просять врахувати вищезазначену інформацію під час планування закордонних подорожей та перед поїздкою ознайомитися з правилами та обмеженнями, які діють на території Угорщини.

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Теги: Угорщина, кордон, пункт пропуску
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