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Луганська «Зоря» перемогла суперника з астрономічним рахунком 22:0

Луганська «Зоря» перемогла суперника з астрономічним рахунком 22:0
Луганська "Зоря" продемонструвала неабияку кровожерливість на турецьких зборах.

У товариському матчі український клуб розгромив суперника, - пише Футбол24.

Жертвою "мужиків" став футбольний клуб "Макуспор", який виступає на аматорському рівні. Велетенська різниця в класі позначилася відразу – до перерви на табло світився рахунок 10:0.

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На другий тайм вийшов повністю новий склад луганців, а побиття продовжилось. Голи забивали 20 різних гравців, серед яких і новачки Зорі – Булеца, Імереков, Алібеков та Крістіан. "Унікальний" дубль оформили Алефіренко і Жунінью.

Додамо, що наступний спаринг підопічні Скрипника проведуть 8 липня – суперником стане сербський Пролетер.

Голи: Гладкий, 5, Шахаб, 9, Хомченовський, 13, Жунінью, 15, 39, Кабаєв, 19, Булеца, 22, Імереков, 35, Вернидуб, 43, Фаворов, 45, Хлань, 50, Громов, 51, Нагнойний, 55, Крістіан, 58, Руфаті, 59 (пен), Назарина, 68, Алібеков, 75 (пен), Ємець, 76, Казаков, 79, Алефіренко, 85, 87, Янаков, 86.

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Теги: футбол, Україна
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