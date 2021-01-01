В Кабміні затвердили міжнародний Covid-паспорт





Уже 1 липня в Україні почали тестувати цифрові прототипи сертифікатів, повідомляє



Розробити зразок документа МОЗ і Мінцифри мають впродовж місяця:



правила підтвердження чинності Covid-сертифіката;



зразок Covid-сертифіката.



МЗС має підготувати договори про міжнародне визнання документів та дізнатися, де саме їх можна буде використовувати



Отримати документ можна буде в паперовій формі в закладах охорони здоров'я, а в електронній – через додаток "Дія".

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