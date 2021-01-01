В Кабміні затвердили міжнародний Covid-паспорт
Сьогодні, 06:29
У Кабміні остаточно погодили вигляд і правила функціонування Covid-сертифіката.
Уже 1 липня в Україні почали тестувати цифрові прототипи сертифікатів, повідомляє Газета ua.
Розробити зразок документа МОЗ і Мінцифри мають впродовж місяця:
правила підтвердження чинності Covid-сертифіката;
зразок Covid-сертифіката.
МЗС має підготувати договори про міжнародне визнання документів та дізнатися, де саме їх можна буде використовувати
Отримати документ можна буде в паперовій формі в закладах охорони здоров'я, а в електронній – через додаток "Дія".
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Уже 1 липня в Україні почали тестувати цифрові прототипи сертифікатів, повідомляє Газета ua.
Розробити зразок документа МОЗ і Мінцифри мають впродовж місяця:
правила підтвердження чинності Covid-сертифіката;
зразок Covid-сертифіката.
МЗС має підготувати договори про міжнародне визнання документів та дізнатися, де саме їх можна буде використовувати
Отримати документ можна буде в паперовій формі в закладах охорони здоров'я, а в електронній – через додаток "Дія".
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