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В Кабміні затвердили міжнародний Covid-паспорт

В Кабміні затвердили міжнародний Covid-паспорт
У Кабміні остаточно погодили вигляд і правила функціонування Covid-сертифіката.

Уже 1 липня в Україні почали тестувати цифрові прототипи сертифікатів, повідомляє Газета ua.

Розробити зразок документа МОЗ і Мінцифри мають впродовж місяця:

правила підтвердження чинності Covid-сертифіката;

зразок Covid-сертифіката.

МЗС має підготувати договори про міжнародне визнання документів та дізнатися, де саме їх можна буде використовувати

Отримати документ можна буде в паперовій формі в закладах охорони здоров'я, а в електронній – через додаток "Дія".

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Теги: коронавірус
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