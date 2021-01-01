Коронавірус на Волині: скільки нових випадків хвороби виявили за минулу добу
Сьогодні, 10:00
За минулу добу на Волині зареєстрували 6 випадків захворювання на COVID-19.
Про це інформує Волинський лабораторний центр.
Опублікували статистику по регіонах:
Луцький район – 1 хворий:
Луцька ТГ – 1 хворий
Володимир – Волинський район – 3 хворих:
Нововолинська ТГ – 3 хворих
Камінь — Каширський район – 1 хворий:
Маневицька ТГ – 1 хворий
Ковельський район – 1 хворий:
Старовижівська ТГ – 1 хворий
Усього станом на 3 липня в області зареєстрували 62 180 випадків. Одужало – 60621 особа (за останню добу – 11). Летальні випадки – 1196 (за останню добу не було смертей).
До слова, методом ПЛР всього обстежили 256042 особи, за останню добу – 447 осіб.
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Про це інформує Волинський лабораторний центр.
Опублікували статистику по регіонах:
Луцький район – 1 хворий:
Луцька ТГ – 1 хворий
Володимир – Волинський район – 3 хворих:
Нововолинська ТГ – 3 хворих
Камінь — Каширський район – 1 хворий:
Маневицька ТГ – 1 хворий
Ковельський район – 1 хворий:
Старовижівська ТГ – 1 хворий
Усього станом на 3 липня в області зареєстрували 62 180 випадків. Одужало – 60621 особа (за останню добу – 11). Летальні випадки – 1196 (за останню добу не було смертей).
До слова, методом ПЛР всього обстежили 256042 особи, за останню добу – 447 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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