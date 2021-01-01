Коронавірус на Волині: скільки нових випадків хвороби виявили за минулу добу





Про це інформує Волинський лабораторний центр.



Опублікували статистику по регіонах:



Луцький район – 1 хворий:



Луцька ТГ – 1 хворий



Володимир – Волинський район – 3 хворих:



Нововолинська ТГ – 3 хворих

Камінь — Каширський район – 1 хворий:



Маневицька ТГ – 1 хворий

Ковельський район – 1 хворий:



Старовижівська ТГ – 1 хворий



Усього станом на 3 липня в області зареєстрували 62 180 випадків. Одужало – 60621 особа (за останню добу – 11). Летальні випадки – 1196 (за останню добу не було смертей).



До слова, методом ПЛР всього обстежили 256042 особи, за останню добу – 447 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 6 випадків захворювання на COVID-19.Про це інформує Волинський лабораторний центр.Опублікували статистику по регіонах:Луцький район – 1 хворий:Луцька ТГ – 1 хворийВолодимир – Волинський район – 3 хворих:Нововолинська ТГ – 3 хворихКамінь — Каширський район – 1 хворий:Маневицька ТГ – 1 хворийКовельський район – 1 хворий:Старовижівська ТГ – 1 хворийУсього станом на 3 липня в області зареєстрували 62 180 випадків. Одужало – 60621 особа (за останню добу – 11). Летальні випадки – 1196 (за останню добу не було смертей).До слова, методом ПЛР всього обстежили 256042 особи, за останню добу – 447 осіб.

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