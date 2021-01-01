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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус на Волині: скільки нових випадків хвороби виявили за минулу добу

Коронавірус на Волині: скільки нових випадків хвороби виявили за минулу добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 6 випадків захворювання на COVID-19.

Про це інформує Волинський лабораторний центр.

Опублікували статистику по регіонах:

Луцький район – 1 хворий:

Луцька ТГ – 1 хворий

Володимир – Волинський район – 3 хворих:

Нововолинська ТГ – 3 хворих
Камінь — Каширський район – 1 хворий:

Маневицька ТГ – 1 хворий
Ковельський район – 1 хворий:

Старовижівська ТГ – 1 хворий

Усього станом на 3 липня в області зареєстрували 62 180 випадків. Одужало – 60621 особа (за останню добу – 11). Летальні випадки – 1196 (за останню добу не було смертей).

До слова, методом ПЛР всього обстежили 256042 особи, за останню добу – 447 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, випадки, хвороба
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