У Ковельському районі сталась аварія
Сьогодні, 14:57
У селі Воля-Любитівська Ковельського району сталася дорожньо-транспортна пригода.
Аварія сталась сьогодні, 3 липня. Про це повідомив один з водіїв у соціальній мережі, - пише Ковель медіа.
В аварію потрапив легковий автомобіль. Від удару автівку викинуло з проїзної частини на узбіччі.
Інформації про потерпілих немає. На місці події працювала поліція.
"Знову ДТП на новій трасі «євростандарту» в с. Воля-Любитівська. І як думаєте, через що?! Правильно! Через «острівці», ті що по середині дороги, які не освітлюються. Бережіть себе!"– написав Віталій Дем’янчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Аварія сталась сьогодні, 3 липня. Про це повідомив один з водіїв у соціальній мережі, - пише Ковель медіа.
В аварію потрапив легковий автомобіль. Від удару автівку викинуло з проїзної частини на узбіччі.
Інформації про потерпілих немає. На місці події працювала поліція.
"Знову ДТП на новій трасі «євростандарту» в с. Воля-Любитівська. І як думаєте, через що?! Правильно! Через «острівці», ті що по середині дороги, які не освітлюються. Бережіть себе!"– написав Віталій Дем’янчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Польщі в аварії постраждали четверо українців. ФОТО
Сьогодні, 15:33
На Закарпатті створили найбільше лавандове поле в Україні. ВІДЕО
Сьогодні, 15:18
У Ковельському районі сталась аварія
Сьогодні, 14:57
На Рівненщині дівчину під час збирання чорниці вкусила змія
Сьогодні, 14:20
Лучанам увірвався терпець: люди здали поліції «наливайку» на Північному ринку. ВІДЕО
Сьогодні, 13:40