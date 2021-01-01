У Ковельському районі сталась аварія





Аварія сталась сьогодні, 3 липня. Про це повідомив один з водіїв у соціальній мережі, - пише



В аварію потрапив легковий автомобіль. Від удару автівку викинуло з проїзної частини на узбіччі.



Інформації про потерпілих немає. На місці події працювала поліція.



"Знову ДТП на новій трасі «євростандарту» в с. Воля-Любитівська. І як думаєте, через що?! Правильно! Через «острівці», ті що по середині дороги, які не освітлюються. Бережіть себе!"– написав Віталій Дем’янчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Воля-Любитівська Ковельського району сталася дорожньо-транспортна пригода.Аварія сталась сьогодні, 3 липня. Про це повідомив один з водіїв у соціальній мережі, - пише Ковель медіа. В аварію потрапив легковий автомобіль. Від удару автівку викинуло з проїзної частини на узбіччі.Інформації про потерпілих немає. На місці події працювала поліція."Знову ДТП на новій трасі «євростандарту» в с. Воля-Любитівська. І як думаєте, через що?! Правильно! Через «острівці», ті що по середині дороги, які не освітлюються. Бережіть себе!"– написав Віталій Дем’янчук.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію