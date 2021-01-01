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У Ковельському районі сталась аварія

У Ковельському районі сталась аварія
У селі Воля-Любитівська Ковельського району сталася дорожньо-транспортна пригода.

Аварія сталась сьогодні, 3 липня. Про це повідомив один з водіїв у соціальній мережі, - пише Ковель медіа.

В аварію потрапив легковий автомобіль. Від удару автівку викинуло з проїзної частини на узбіччі.

Інформації про потерпілих немає. На місці події працювала поліція.

"Знову ДТП на новій трасі «євростандарту» в с. Воля-Любитівська. І як думаєте, через що?! Правильно! Через «острівці», ті що по середині дороги, які не освітлюються. Бережіть себе!"– написав Віталій Дем’янчук.


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Теги: аварія, Воля-Любитівська
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