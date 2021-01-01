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Випускниця волинського ліцею склала ЗНО з двох предметів на найвищі бали

Випускниця волинського ліцею склала ЗНО з двох предметів на найвищі бали
Випускниця волинського ліцею стала однією з тих учнів, хто отримав з двох предметів найвищі бали.

Про це у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень ВІППО Алла Корнейко.

Найвищі бали з математики та біології отримала випускниця Волинського наукового ліцею-інтернату Волинської обласної ради. Таких результатів цього року досягли всього 27 учнів в Україні.

До слова, Алла Корнейко також зазначила, що на 200 балів з географії склав ЗНО її брат-близнюк, який теж є вихованцем цього закладу.

Загалом в учнів Волинського наукового ліцею-інтернату чотири 200-бальних результати ЗНО.

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Теги: ЗНО, випускниця, Волинь
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