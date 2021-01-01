У Володимирі-Волинському перед пологовим будуть… «великі долоні»





Це буде скульптура людських долонь (2,5 м.), як символ опіки над появою новонародженого життя, в центрі ростиме двічнозелене дерево ніваки з гірської сосни, що символізує безкінечне родове дерево.



Цей проект КП «Володимир-Волинське ТМО» плануює реалізувати за кошти громадського бюджету. А закуповувати скульптуру з білого бетону будуть через відкриті торги.



Вулична скульптура біля пологового будинку буде цікавою та символічною фото зоною.



Орієнтовна вартість такого проекту до 200 тис. грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Архітектурно-природну композицію «Великі долоні, як символ опіки над появою новонародженого життя» планують встановити перед пологовим відділенням.Це буде скульптура людських долонь (2,5 м.), як символ опіки над появою новонародженого життя, в центрі ростиме двічнозелене дерево ніваки з гірської сосни, що символізує безкінечне родове дерево.Цей проект КП «Володимир-Волинське ТМО» плануює реалізувати за кошти громадського бюджету. А закуповувати скульптуру з білого бетону будуть через відкриті торги.Вулична скульптура біля пологового будинку буде цікавою та символічною фото зоною.Орієнтовна вартість такого проекту до 200 тис. грн.

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