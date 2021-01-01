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У Володимирі-Волинському перед пологовим будуть… «великі долоні»

У Володимирі-Волинському перед пологовим будуть… «великі долоні»
Архітектурно-природну композицію «Великі долоні, як символ опіки над появою новонародженого життя» планують встановити перед пологовим відділенням.

Це буде скульптура людських долонь (2,5 м.), як символ опіки над появою новонародженого життя, в центрі ростиме двічнозелене дерево ніваки з гірської сосни, що символізує безкінечне родове дерево.

Цей проект КП «Володимир-Волинське ТМО» плануює реалізувати за кошти громадського бюджету. А закуповувати скульптуру з білого бетону будуть через відкриті торги.

Вулична скульптура біля пологового будинку буде цікавою та символічною фото зоною.

Орієнтовна вартість такого проекту до 200 тис. грн.


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Теги: пологовий скульптура долоні, Володимир
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