Чоловіка з Волині вдруге судитимуть за умисне вбивство





Слідство довело, що увечері 10 квітня 2021 року раніше судимий за вбивство нетверезий чоловік поблизу магазину



Зловмисника обвинувачують в умисному вбивстві, вчиненому особою, яка раніше вчиняла умисне вбивство (п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України), він перебуває під вартою й невдовзі постане перед судом.



Зауважимо, що санкцією ч. 2 ст. 115 КК України за умисне вбивство, вчинене особою, яка вже вчиняла такий злочин, передбачено покарання аж до довічного позбавлення волі.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 37-річного волинянина вдруге судитимуть за умисне вбивство.Слідство довело, що увечері 10 квітня 2021 року раніше судимий за вбивство нетверезий чоловік поблизу магазину в селі Оленівка під час конфлікту завдав потерпілому травм – і той помер від крововтрати , - пише пресслужба прокуратури Волині.Зловмисника обвинувачують в умисному вбивстві, вчиненому особою, яка раніше вчиняла умисне вбивство (п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України), він перебуває під вартою й невдовзі постане перед судом.Зауважимо, що санкцією ч. 2 ст. 115 КК України за умисне вбивство, вчинене особою, яка вже вчиняла такий злочин, передбачено покарання аж до довічного позбавлення волі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію