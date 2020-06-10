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Чоловіка з Волині вдруге судитимуть за умисне вбивство

Чоловіка з Волині вдруге судитимуть за умисне вбивство
37-річного волинянина вдруге судитимуть за умисне вбивство.

Слідство довело, що увечері 10 квітня 2021 року раніше судимий за вбивство нетверезий чоловік поблизу магазину в селі Оленівка під час конфлікту завдав потерпілому травм – і той помер від крововтрати, - пише пресслужба прокуратури Волині.

Зловмисника обвинувачують в умисному вбивстві, вчиненому особою, яка раніше вчиняла умисне вбивство (п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України), він перебуває під вартою й невдовзі постане перед судом.

Зауважимо, що санкцією ч. 2 ст. 115 КК України за умисне вбивство, вчинене особою, яка вже вчиняла такий злочин, передбачено покарання аж до довічного позбавлення волі.




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Теги: вбивство, волинянин
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