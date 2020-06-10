Чоловіка з Волині вдруге судитимуть за умисне вбивство
Сьогодні, 16:19
37-річного волинянина вдруге судитимуть за умисне вбивство.
Слідство довело, що увечері 10 квітня 2021 року раніше судимий за вбивство нетверезий чоловік поблизу магазину в селі Оленівка під час конфлікту завдав потерпілому травм – і той помер від крововтрати, - пише пресслужба прокуратури Волині.
Зловмисника обвинувачують в умисному вбивстві, вчиненому особою, яка раніше вчиняла умисне вбивство (п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України), він перебуває під вартою й невдовзі постане перед судом.
Зауважимо, що санкцією ч. 2 ст. 115 КК України за умисне вбивство, вчинене особою, яка вже вчиняла такий злочин, передбачено покарання аж до довічного позбавлення волі.
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Слідство довело, що увечері 10 квітня 2021 року раніше судимий за вбивство нетверезий чоловік поблизу магазину в селі Оленівка під час конфлікту завдав потерпілому травм – і той помер від крововтрати, - пише пресслужба прокуратури Волині.
Зловмисника обвинувачують в умисному вбивстві, вчиненому особою, яка раніше вчиняла умисне вбивство (п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України), він перебуває під вартою й невдовзі постане перед судом.
Зауважимо, що санкцією ч. 2 ст. 115 КК України за умисне вбивство, вчинене особою, яка вже вчиняла такий злочин, передбачено покарання аж до довічного позбавлення волі.
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