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На Волині померла колишня завідувачка ФАПом та депутатка

На Волині померла колишня завідувачка ФАПом та депутатка
4 липня відйшла у вічність колишня завідувачка фельдшерсько-акушерським пунктом села Ситовичі Поворської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Рибак Євгенія Севастянівна.

Про це повідомляють на сторінці Ковельського МТМО у фейсбуці.

Отримавши професію акушерки, із 1956 року Євгенія Рибак працювала на посаді завідувачки фельдшерсько-акушерським пунктом.

"Праця без втоми вдень і вночі принесли їй визнання і шану односельців", - йдеться у повідомленні.

Уже в 1958 році ФАП, який вона очолювала, став базою передового досвіду в районі. Жінку неодноразово обирали депутаткою та членом виконкому Ситовичівської сільради.

Євгенія Севастянівна нагороджена нагрудним знаком "Відмінник охорони здоров'я СРСР" та декількома десятками грамот.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Євгенії Рибак.

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Теги: смерть, ФАП, Ситовичі
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