На Волині померла колишня завідувачка ФАПом та депутатка

4 липня відйшла у вічність колишня завідувачка фельдшерсько-акушерським пунктом села Ситовичі Поворської амбулаторії загальної практики сімейної медициниПро це повідомляють на сторінці Ковельського МТМО у фейсбуці.Отримавши професію акушерки, із 1956 року Євгенія Рибак працювала на посаді завідувачки фельдшерсько-акушерським пунктом."Праця без втоми вдень і вночі принесли їй визнання і шану односельців", - йдеться у повідомленні.Уже в 1958 році ФАП, який вона очолювала, став базою передового досвіду в районі. Жінку неодноразово обирали депутаткою та членом виконкому Ситовичівської сільради.Євгенія Севастянівна нагороджена нагрудним знаком "Відмінник охорони здоров'я СРСР" та декількома десятками грамот.висловлює щирі співчуття рідним та близьким Євгенії Рибак.