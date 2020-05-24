На Волині легковик «влетів» на кладовище і пошкодив могилу

На Волині водій легковика заїхав на кладовище і пошкодив могилу. Після інциденту він залишив місце події.Про це повідомляють у спільноті "Поліцейські офіцери громади у Волинській області" у фейсбуці.Вчора, 5 липня, до «шерифа» Іваничівської громади звернувся місцевий мешканець та повідомив, що невідома особа пошкодила могилу його родича на місцевому цвинтарі.Прибувши на місце події, офіцер громади виявив, що поблизу могили, яку пошкоджено, знаходяться деталі автомобіля, який, ймовірно, причетний до скоєння правопорушення.Таким чином, за допомогою залишених деталей від авто, а також за допомогою об’їзду громади та опитування можливих свідків та очевидців даної події, поліцейський оперативно встановив, що до вчинення правопорушення причетний місцевий мешканець, який керував ато «Тойота Авенсіс» і, не впоравшись з керуванням, здійснив наїзд на місцеве кладовище та пошкодив могилу.На водія склали протоколи за ч.1 ст. 122 КУпАП (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху), а також ст. 124 КУПаП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) та вилучили посвідчення водія.Одночасно з водієм провели профілактичну бесіду щодо заборони керування автомобілем в стані алкогольного сп‘яніння та ознайомлено зі змістом ст. 130 КУпАП.