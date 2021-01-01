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Колишній «волинянин» Папа Гуйє повісив бутси на цвях

Колишній «волинянин» Папа Гуйє повісив бутси на цвях
Колишній гравець "Металіста" і луцької "Волині" Папа Гуйє прийняв рішення про завершення кар'єри.

Про це повідомляє Трибуна.

37-річний сенегалець, ймовірно, залишиться в харківському клубі і отримає посаду в менеджменті.

Гуйє в Україні виступав за «Волинь», «Металіст», «Дніпро», «Карпати», «Дніпро-1» і «Метал». Також грав за «Ростов» і «Актобе».

В його активі 5 матчів за збірну Сенегалу. Повна статистика тут.

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Теги: футбол, Папа Гуйє, Волинь
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