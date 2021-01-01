Колишній «волинянин» Папа Гуйє повісив бутси на цвях
Сьогодні, 00:15
Колишній гравець "Металіста" і луцької "Волині" Папа Гуйє прийняв рішення про завершення кар'єри.
Про це повідомляє Трибуна.
37-річний сенегалець, ймовірно, залишиться в харківському клубі і отримає посаду в менеджменті.
Гуйє в Україні виступав за «Волинь», «Металіст», «Дніпро», «Карпати», «Дніпро-1» і «Метал». Також грав за «Ростов» і «Актобе».
В його активі 5 матчів за збірну Сенегалу. Повна статистика тут.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Трибуна.
37-річний сенегалець, ймовірно, залишиться в харківському клубі і отримає посаду в менеджменті.
Гуйє в Україні виступав за «Волинь», «Металіст», «Дніпро», «Карпати», «Дніпро-1» і «Метал». Також грав за «Ростов» і «Актобе».
В його активі 5 матчів за збірну Сенегалу. Повна статистика тут.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Колишній «волинянин» Папа Гуйє повісив бутси на цвях
Сьогодні, 00:15
7 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині не розминулися водій легковика та велосипедист. ФОТО
06 липень, 23:34
Став відомий календар матчів «Волині» у Першій лізі
06 липень, 22:59