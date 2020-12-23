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У центрі Луцька розвалюється будинок. ВІДЕО

У центрі Луцька розвалюється будинок. ВІДЕО
У Луцьку на П'ятницькій Гірці розвалюється житловий будинок. Він уже 40 років як сиплеться, але там живе ще кілька сімей.

Чиновники кажуть, усі квартири - приватизовані, тому шукати вихід їм радять самостійно, йдеться в сюжеті Фактів.

Стіни у будинку сипляться, мають наскрізні діри, дах - гнилий. Будинок звели ще у 1903 році з дерев'яних дощок без фундаменту.

"Він ветхий, але не аварійний. Тобто, він все-таки придатний до житла. Людям треба об'єднатися і привести цей будинок у належний стан", - говорить директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк.

Юрист Олег Огородник радить людям знову створити ОСББ, оформити право власності або право користування на землю і брати участь у програмах співфінансування.

Ще один варіант - знайти інвестора, аби він в обмін на ділянку вирішив квартирні питання мешканців.

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Теги: будинок, Луцьк
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