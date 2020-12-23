У центрі Луцька розвалюється будинок. ВІДЕО
Сьогодні, 14:35
У Луцьку на П'ятницькій Гірці розвалюється житловий будинок. Він уже 40 років як сиплеться, але там живе ще кілька сімей.
Чиновники кажуть, усі квартири - приватизовані, тому шукати вихід їм радять самостійно, йдеться в сюжеті Фактів.
Стіни у будинку сипляться, мають наскрізні діри, дах - гнилий. Будинок звели ще у 1903 році з дерев'яних дощок без фундаменту.
"Він ветхий, але не аварійний. Тобто, він все-таки придатний до житла. Людям треба об'єднатися і привести цей будинок у належний стан", - говорить директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк.
Юрист Олег Огородник радить людям знову створити ОСББ, оформити право власності або право користування на землю і брати участь у програмах співфінансування.
Ще один варіант - знайти інвестора, аби він в обмін на ділянку вирішив квартирні питання мешканців.
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Чиновники кажуть, усі квартири - приватизовані, тому шукати вихід їм радять самостійно, йдеться в сюжеті Фактів.
Стіни у будинку сипляться, мають наскрізні діри, дах - гнилий. Будинок звели ще у 1903 році з дерев'яних дощок без фундаменту.
"Він ветхий, але не аварійний. Тобто, він все-таки придатний до житла. Людям треба об'єднатися і привести цей будинок у належний стан", - говорить директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк.
Юрист Олег Огородник радить людям знову створити ОСББ, оформити право власності або право користування на землю і брати участь у програмах співфінансування.
Ще один варіант - знайти інвестора, аби він в обмін на ділянку вирішив квартирні питання мешканців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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