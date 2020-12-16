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На Волині закриють незаконне сміттєзвалище, екологи виграли суд

На Волині закриють незаконне сміттєзвалище, екологи виграли суд
Волинський окружний адміністративний суд задовільнив позов Держекоінспекції у Волинській області до Ківерцівської міської ради.

Згідно рішення суду, на несанкціоноване сміттєзвалище на Волині заборонили вивозити відходи, - повідомляють в Державній екологічній інспекції у Волинській області.

Екоінспекція вимагала:

- припинити вивезення побутових відходів на несанкціоноване сміттєзвалище поблизу села Заброди Ківерцівською міською радою;

- забезпечити введення в експлуатацію полігону для захоронення твердих побутових відходів:

- розробити проєкт рекультивації несанкціонованого сміттєзвалища;
- забезпечити ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ на території громади.

У 2020 році під час перевірки екоінспектори встановили, що сміття з території громади вивозять на несанкціоноване сміттєзвалище поблизу села Заброди.

Зауважимо, що поряд зі несанкціонованим сміттєзвалищем знаходиться недобудована 1 черга полігону ТПВ.

Такої виявили відсутність схеми санітарного очищення населених пунктів Ківерцівської ОТГ та інші порушення природоохоронного законодавства пов’язані з захороненням відходів.

Екоінспектори видавали припис на усунення порушень Ківерцівській міській раді. Проте порушення не усунули. Тоді екоінспеція звернулась з позовного заявою до Ківерцівської міської ради.
Суд повністю задовільнив позов Держекоінспекції.

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Теги: Волинь, сміттєзвалище, екологія, суд, Заброди
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