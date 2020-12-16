На Волині закриють незаконне сміттєзвалище, екологи виграли суд
Сьогодні, 01:13
Волинський окружний адміністративний суд задовільнив позов Держекоінспекції у Волинській області до Ківерцівської міської ради.
Згідно рішення суду, на несанкціоноване сміттєзвалище на Волині заборонили вивозити відходи, - повідомляють в Державній екологічній інспекції у Волинській області.
Екоінспекція вимагала:
- припинити вивезення побутових відходів на несанкціоноване сміттєзвалище поблизу села Заброди Ківерцівською міською радою;
- забезпечити введення в експлуатацію полігону для захоронення твердих побутових відходів:
- розробити проєкт рекультивації несанкціонованого сміттєзвалища;
- забезпечити ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ на території громади.
У 2020 році під час перевірки екоінспектори встановили, що сміття з території громади вивозять на несанкціоноване сміттєзвалище поблизу села Заброди.
Зауважимо, що поряд зі несанкціонованим сміттєзвалищем знаходиться недобудована 1 черга полігону ТПВ.
Такої виявили відсутність схеми санітарного очищення населених пунктів Ківерцівської ОТГ та інші порушення природоохоронного законодавства пов’язані з захороненням відходів.
Екоінспектори видавали припис на усунення порушень Ківерцівській міській раді. Проте порушення не усунули. Тоді екоінспеція звернулась з позовного заявою до Ківерцівської міської ради.
Суд повністю задовільнив позов Держекоінспекції.
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Згідно рішення суду, на несанкціоноване сміттєзвалище на Волині заборонили вивозити відходи, - повідомляють в Державній екологічній інспекції у Волинській області.
Екоінспекція вимагала:
- припинити вивезення побутових відходів на несанкціоноване сміттєзвалище поблизу села Заброди Ківерцівською міською радою;
- забезпечити введення в експлуатацію полігону для захоронення твердих побутових відходів:
- розробити проєкт рекультивації несанкціонованого сміттєзвалища;
- забезпечити ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ на території громади.
У 2020 році під час перевірки екоінспектори встановили, що сміття з території громади вивозять на несанкціоноване сміттєзвалище поблизу села Заброди.
Зауважимо, що поряд зі несанкціонованим сміттєзвалищем знаходиться недобудована 1 черга полігону ТПВ.
Такої виявили відсутність схеми санітарного очищення населених пунктів Ківерцівської ОТГ та інші порушення природоохоронного законодавства пов’язані з захороненням відходів.
Екоінспектори видавали припис на усунення порушень Ківерцівській міській раді. Проте порушення не усунули. Тоді екоінспеція звернулась з позовного заявою до Ківерцівської міської ради.
Суд повністю задовільнив позов Держекоінспекції.
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