На Волині закриють незаконне сміттєзвалище, екологи виграли суд

Волинський окружний адміністративний суд задовільнив позов Держекоінспекції у Волинській області до Ківерцівської міської ради.Згідно рішення суду, на несанкціоноване сміттєзвалище на Волині заборонили вивозити відходи, - повідомляють в Державній екологічній інспекції у Волинській області.Екоінспекція вимагала:- припинити вивезення побутових відходів на несанкціоноване сміттєзвалище поблизу села Заброди Ківерцівською міською радою;- забезпечити введення в експлуатацію полігону для захоронення твердих побутових відходів:- розробити проєкт рекультивації несанкціонованого сміттєзвалища;- забезпечити ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ на території громади.У 2020 році під час перевірки екоінспектори встановили, що сміття з території громади вивозять на несанкціоноване сміттєзвалище поблизу села Заброди.Зауважимо, що поряд зі несанкціонованим сміттєзвалищем знаходиться недобудована 1 черга полігону ТПВ.Такої виявили відсутність схеми санітарного очищення населених пунктів Ківерцівської ОТГ та інші порушення природоохоронного законодавства пов’язані з захороненням відходів.Екоінспектори видавали припис на усунення порушень Ківерцівській міській раді. Проте порушення не усунули. Тоді екоінспеція звернулась з позовного заявою до Ківерцівської міської ради.Суд повністю задовільнив позов Держекоінспекції.