Якою буде погода на Волині у п'ятницю, 9 липня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у п'ятницю, 9 липня, прогнозують невелику хмарність. Опадів не очікують.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології на своїй сторінці у фейсбуці.
синоптики інформують, що в області буде вітер південно-східний, 3-8 м/с. А температура повітря вночі буде 15-20°, вдень 27-32°.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології на своїй сторінці у фейсбуці.
синоптики інформують, що в області буде вітер південно-східний, 3-8 м/с. А температура повітря вночі буде 15-20°, вдень 27-32°.
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