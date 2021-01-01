Якою буде погода на Волині у п'ятницю, 9 липня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології на своїй сторінці у фейсбуці.



синоптики інформують, що в області буде вітер південно-східний, 3-8 м/с. А температура повітря вночі буде 15-20°, вдень 27-32°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у п'ятницю, 9 липня, прогнозують невелику хмарність. Опадів не очікують.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології на своїй сторінці у фейсбуці.синоптики інформують, що в області буде вітер південно-східний, 3-8 м/с. А температура повітря вночі буде 15-20°, вдень 27-32°.

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