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Якою буде погода на Волині у п'ятницю, 9 липня

Якою буде погода на Волині у п'ятницю, 9 липня
У Волинській області у п'ятницю, 9 липня, прогнозують невелику хмарність. Опадів не очікують.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології на своїй сторінці у фейсбуці.

синоптики інформують, що в області буде вітер південно-східний, 3-8 м/с. А температура повітря вночі буде 15-20°, вдень 27-32°.

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Теги: погода, прогноз, Волинь
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