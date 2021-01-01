У аварії постраждала сім’я рівнян і загинула їхня 8-річна племінниця. ФОТО
Сьогодні, 13:10
На Рівненщині сталась смертельна аварія.
Автопригода сталася між селами Малий Олексин і Хотин Рівненського району, - пише відділ комунікації поліції Рівненської області.
Слідчо-оперативна група встановила, що 40-річний рівнянин, водій Mitsubishi ASX, на заокругленій ділянці дороги з'їхав за межі проїзної частини і перекинувся.
Унаслідок ДТП загинула восьмирічна дівчинка та травмувалися 38-річна матір із 11-річною донькою. Потерпілих доставили до лікарні.
За результатами огляду на алкотестері водій, який у ДТП не постраждав, був тверезий. У нього також відібрали зразки крові для визначення стану сп’яніння.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
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Автопригода сталася між селами Малий Олексин і Хотин Рівненського району, - пише відділ комунікації поліції Рівненської області.
Слідчо-оперативна група встановила, що 40-річний рівнянин, водій Mitsubishi ASX, на заокругленій ділянці дороги з'їхав за межі проїзної частини і перекинувся.
Унаслідок ДТП загинула восьмирічна дівчинка та травмувалися 38-річна матір із 11-річною донькою. Потерпілих доставили до лікарні.
За результатами огляду на алкотестері водій, який у ДТП не постраждав, був тверезий. У нього також відібрали зразки крові для визначення стану сп’яніння.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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