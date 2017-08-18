У Володимирі заборонили продавати алкоголь військовим
Сьогодні, 16:08
У Володимирі та селах громади депутати міської ради встановили тимчасове обмеження з продажу алкоголю людям у військовій формі.
Рішення ухвалили на сесії міськради 9-го липня за зверненням керівництва військової частини, що дислокується у місті, - пише Буг.
Таке рішення прийняли з метою недопущення погіршення стану військової дисципліни серед особового складу військової частини, після повернення з району виконання завдань.
Відтак, магазинам і будь-яким торговим закладам, ресторанам у Володимирі заборонили здійснювати роздрібну торгівлю алкогольних та слабоалкогольних напоїв особам у військовій формі.
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Рішення ухвалили на сесії міськради 9-го липня за зверненням керівництва військової частини, що дислокується у місті, - пише Буг.
Таке рішення прийняли з метою недопущення погіршення стану військової дисципліни серед особового складу військової частини, після повернення з району виконання завдань.
Відтак, магазинам і будь-яким торговим закладам, ресторанам у Володимирі заборонили здійснювати роздрібну торгівлю алкогольних та слабоалкогольних напоїв особам у військовій формі.
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Коментарі 1
Тоді хай в аптеці травку продають.
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