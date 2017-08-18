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У Володимирі заборонили продавати алкоголь військовим

У Володимирі заборонили продавати алкоголь військовим
У Володимирі та селах громади депутати міської ради встановили тимчасове обмеження з продажу алкоголю людям у військовій формі.

Рішення ухвалили на сесії міськради 9-го липня за зверненням керівництва військової частини, що дислокується у місті, - пише Буг.

Таке рішення прийняли з метою недопущення погіршення стану військової дисципліни серед особового складу військової частини, після повернення з району виконання завдань.

Відтак, магазинам і будь-яким торговим закладам, ресторанам у Володимирі заборонили здійснювати роздрібну торгівлю алкогольних та слабоалкогольних напоїв особам у військовій формі.

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Теги: алкоголь, Володимир, військові
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Коментарі 1
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