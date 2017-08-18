У Володимирі заборонили продавати алкоголь військовим





Рішення ухвалили на сесії міськради 9-го липня за зверненням керівництва військової частини, що дислокується у місті, - пише



Таке рішення прийняли з метою недопущення погіршення стану військової дисципліни серед особового складу військової частини, після повернення з району виконання завдань.



Відтак, магазинам і будь-яким торговим закладам, ресторанам у Володимирі заборонили здійснювати роздрібну торгівлю алкогольних та слабоалкогольних напоїв особам у військовій формі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі та селах громади депутати міської ради встановили тимчасове обмеження з продажу алкоголю людям у військовій формі.Рішення ухвалили на сесії міськради 9-го липня за зверненням керівництва військової частини, що дислокується у місті, - пише Буг Таке рішення прийняли з метою недопущення погіршення стану військової дисципліни серед особового складу військової частини, після повернення з району виконання завдань.Відтак, магазинам і будь-яким торговим закладам, ресторанам у Володимирі заборонили здійснювати роздрібну торгівлю алкогольних та слабоалкогольних напоїв особам у військовій формі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію