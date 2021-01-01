Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу





Про це інформує МОЗ України.



Також за минулу добу:

госпіталізовано – 364 особи;

летальних випадків – 20;

одужало – 809 осіб



За добу протестовано:

методом ПЛР – 18 520 осіб,

методом ІФА – 8 452 особи,

експрес-тестами – 13 225 осіб.



За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 240 753 особи;

одужало – 2 176 919 осіб;

летальних випадків – 52 592;

проведено ПЛР-тестувань – 11 020 262.



За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (150), Київській (47), Харківській (40), Одеській (29) та Донецькій (29) областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 9 липня 2021 року в Україні зафіксували 507 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 41, медпрацівників – 33).Про це інформує МОЗ України.Також за минулу добу:госпіталізовано – 364 особи;летальних випадків – 20;одужало – 809 осібЗа добу протестовано:методом ПЛР – 18 520 осіб,методом ІФА – 8 452 особи,експрес-тестами – 13 225 осіб.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 240 753 особи;одужало – 2 176 919 осіб;летальних випадків – 52 592;проведено ПЛР-тестувань – 11 020 262.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (150), Київській (47), Харківській (40), Одеській (29) та Донецькій (29) областях.

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