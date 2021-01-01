Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:06
За добу 9 липня 2021 року в Україні зафіксували 507 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 41, медпрацівників – 33).
Про це інформує МОЗ України.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 364 особи;
летальних випадків – 20;
одужало – 809 осіб
За добу протестовано:
методом ПЛР – 18 520 осіб,
методом ІФА – 8 452 особи,
експрес-тестами – 13 225 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 240 753 особи;
одужало – 2 176 919 осіб;
летальних випадків – 52 592;
проведено ПЛР-тестувань – 11 020 262.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (150), Київській (47), Харківській (40), Одеській (29) та Донецькій (29) областях.
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Про це інформує МОЗ України.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 364 особи;
летальних випадків – 20;
одужало – 809 осіб
За добу протестовано:
методом ПЛР – 18 520 осіб,
методом ІФА – 8 452 особи,
експрес-тестами – 13 225 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 240 753 особи;
одужало – 2 176 919 осіб;
летальних випадків – 52 592;
проведено ПЛР-тестувань – 11 020 262.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (150), Київській (47), Харківській (40), Одеській (29) та Донецькій (29) областях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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