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Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
За добу 9 липня 2021 року в Україні зафіксували 507 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 41, медпрацівників – 33).

Про це інформує МОЗ України.

Також за минулу добу:
госпіталізовано – 364 особи;
летальних випадків – 20;
одужало – 809 осіб

За добу протестовано:
методом ПЛР – 18 520 осіб,
методом ІФА – 8 452 особи,
експрес-тестами – 13 225 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 240 753 особи;
одужало – 2 176 919 осіб;
летальних випадків – 52 592;
проведено ПЛР-тестувань – 11 020 262.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (150), Київській (47), Харківській (40), Одеській (29) та Донецькій (29) областях.

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Теги: коронавірус, статистика
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