На Волині за добу виявили лише 3 нові випадки коронавірусу





Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».



Нові випадки виявили:

Луцький район – 2 хворих:

Луцька ТГ – 2



Ковельський район – 1 хворий:

Ковельська ТГ – 1



Усього станом на 10 липня в області зареєстрували 62 222 випадки.



Одужало – 60 888 осіб (за останню добу – 7).



Летальні випадки – 1201 (за останню добу – 0).



Методом ПЛР всього обстежили 258 172 особи, за останню добу – 397 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 3 випадки захворювання на COVID-19.Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».Нові випадки виявили:Луцький район – 2 хворих:Луцька ТГ – 2Ковельський район – 1 хворий:Ковельська ТГ – 1Усього станом на 10 липня в області зареєстрували 62 222 випадки.Одужало – 60 888 осіб (за останню добу – 7).Летальні випадки – 1201 (за останню добу – 0).Методом ПЛР всього обстежили 258 172 особи, за останню добу – 397 осіб.

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