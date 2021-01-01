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На Волині за добу виявили лише 3 нові випадки коронавірусу

На Волині за добу виявили лише 3 нові випадки коронавірусу
За минулу добу на Волині зареєстрували 3 випадки захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».

Нові випадки виявили:
Луцький район – 2 хворих:
Луцька ТГ – 2

Ковельський район – 1 хворий:
Ковельська ТГ – 1

Усього станом на 10 липня в області зареєстрували 62 222 випадки.

Одужало – 60 888 осіб (за останню добу – 7).

Летальні випадки – 1201 (за останню добу – 0).

Методом ПЛР всього обстежили 258 172 особи, за останню добу – 397 осіб.

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Теги: коронавірус, статистика
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Коментарі 1
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якимось чином небезпека минула. якимось чином різко перестали усі боліти
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