На Волині за добу виявили лише 3 нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 10:05
За минулу добу на Волині зареєстрували 3 випадки захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Нові випадки виявили:
Луцький район – 2 хворих:
Луцька ТГ – 2
Ковельський район – 1 хворий:
Ковельська ТГ – 1
Усього станом на 10 липня в області зареєстрували 62 222 випадки.
Одужало – 60 888 осіб (за останню добу – 7).
Летальні випадки – 1201 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежили 258 172 особи, за останню добу – 397 осіб.
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Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Нові випадки виявили:
Луцький район – 2 хворих:
Луцька ТГ – 2
Ковельський район – 1 хворий:
Ковельська ТГ – 1
Усього станом на 10 липня в області зареєстрували 62 222 випадки.
Одужало – 60 888 осіб (за останню добу – 7).
Летальні випадки – 1201 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежили 258 172 особи, за останню добу – 397 осіб.
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Коментарі 1
якимось чином небезпека минула. якимось чином різко перестали усі боліти
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