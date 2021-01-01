Волинянин – бронзовий призер чемпіонату Європи з легкої атлетики





Змагання серед найсильніших легкоатлетів Європи принесли у скарбничку Волинської області бронзову медаль, - інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА



Так, в чоловічій естафеті 4х100 метрів команда збірної України у складі спортсмена Волинської обласної ШВСМ Еріка Костриці та Андрія Васильєва, Кирила Приходька й Василя Макуха посіла бронзову сходинку п’єдесталу молодіжного чемпіонату Європи з легкої атлетики з результатом 39,45.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Таллінні завершився чемпіонат Європи з легкої атлетики серед молоді, який тривав з 8 по 11 липня.Змагання серед найсильніших легкоатлетів Європи принесли у скарбничку Волинської області бронзову медаль, - інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту Волинської ОДАТак, в чоловічій естафеті 4х100 метрів команда збірної України у складі спортсмена Волинської обласної ШВСМтапосіла бронзову сходинку п’єдесталу молодіжного чемпіонату Європи з легкої атлетики з результатом 39,45.

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