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Волинянин – бронзовий призер чемпіонату Європи з легкої атлетики

Волинянин – бронзовий призер чемпіонату Європи з легкої атлетики
У Таллінні завершився чемпіонат Європи з легкої атлетики серед молоді, який тривав з 8 по 11 липня.

Змагання серед найсильніших легкоатлетів Європи принесли у скарбничку Волинської області бронзову медаль, - інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА

Так, в чоловічій естафеті 4х100 метрів команда збірної України у складі спортсмена Волинської обласної ШВСМ Еріка Костриці та Андрія Васильєва, Кирила Приходька й Василя Макуха посіла бронзову сходинку п’єдесталу молодіжного чемпіонату Європи з легкої атлетики з результатом 39,45.



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Теги: спорт, легка атлетика
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