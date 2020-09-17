У Луцьку збудують новий храм УПЦ (МП)

Нафанаїл звершив чин закладки нового храму на честь Волинської ікони Божої Матері у Луцьку.



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Спершу владика очолив божественну літургію у тимчасовому храмі на честь Волинської ікони Божої Матері, що у Луцьку на вул. Львівській.



Йому співслужили настоятель храму та благочинний Луцького центрального округу прот. Олександр Богданов, завідувач канцелярією єпархії архімандрит Паїсій (Хомич), благочинний Луцького кафедрального округу прот. Вадим Лебедь та гості у священому сані.



На малому вході керівник єпархією відзначив настоятеля храму високою церковною нагородою – орденом преподобного Нестора Літописця 3-го ступеню.



Опісля божественної літургії владика Нафанаїл звершив чин закладки нового храму. На завершення архіпастир нагородив активних прихожан храму медалями Волинської ікони, а також побажав настоятелю громади та парафіянам допомоги у подальших трудах.

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