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У Луцьку збудують новий храм УПЦ (МП)

У Луцьку збудують новий храм УПЦ (МП)
Архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл звершив чин закладки нового храму на честь Волинської ікони Божої Матері у Луцьку.

Про це повідомляють на сайті Української православної церкви (Московського патріархату).

Спершу владика очолив божественну літургію у тимчасовому храмі на честь Волинської ікони Божої Матері, що у Луцьку на вул. Львівській.

Йому співслужили настоятель храму та благочинний Луцького центрального округу прот. Олександр Богданов, завідувач канцелярією єпархії архімандрит Паїсій (Хомич), благочинний Луцького кафедрального округу прот. Вадим Лебедь та гості у священому сані.

На малому вході керівник єпархією відзначив настоятеля храму високою церковною нагородою – орденом преподобного Нестора Літописця 3-го ступеню.

Опісля божественної літургії владика Нафанаїл звершив чин закладки нового храму. На завершення архіпастир нагородив активних прихожан храму медалями Волинської ікони, а також побажав настоятелю громади та парафіянам допомоги у подальших трудах.

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Теги: новий храм, Луцьк, УПЦ (МП)
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Коментарі 5
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Під час війни з Росією дозволяють будуватися РПЦ,яка благословляє зброю та війська,які вбивають українців.
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Геть окупантську мерзоту з Луцька!
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Слава Богу! Чим більше святих церков на Волині, тим краще, може хоч колись дійде СЦУнам які вони нікчемні
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"Церква" створена Сталіним в 1943 році не може бути святою.Секта філіал НКВД-КГБ-ФСБ
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за русь матушку за россию
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