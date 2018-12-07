У Рокинях водій збив 64-річну жінку: потерпіла – у лікарні





Про це Інформаційному агентству



Зазначають, що автопригода трапилася вчора, 12 липня, в першій половині дня. В результаті удару жінка отримала тілесні ушкодження. Очевидці викликали швидку та слідчо-оперативну групу.



Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Правоохоронці повідомили, що дорожньо-транспортна пригода трапилась вчора, близько 11 години у селищі Рокині Луцького району. 27-річний водій Volkswagen допустив наїзд на 64-річну місцеву мешканку, жінку госпіталізували.



Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ККУ. Слідчі з‘ясовують обставини ДТП.

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