У Рокинях водій збив 64-річну жінку: потерпіла – у лікарні
Сьогодні, 12:35
У Рокинях водій Volkswagen здійснив наїзд на жінку, постраждалу госпіталізували швидкою.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Зазначають, що автопригода трапилася вчора, 12 липня, в першій половині дня. В результаті удару жінка отримала тілесні ушкодження. Очевидці викликали швидку та слідчо-оперативну групу.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Правоохоронці повідомили, що дорожньо-транспортна пригода трапилась вчора, близько 11 години у селищі Рокині Луцького району. 27-річний водій Volkswagen допустив наїзд на 64-річну місцеву мешканку, жінку госпіталізували.
Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ККУ. Слідчі з‘ясовують обставини ДТП.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Зазначають, що автопригода трапилася вчора, 12 липня, в першій половині дня. В результаті удару жінка отримала тілесні ушкодження. Очевидці викликали швидку та слідчо-оперативну групу.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Правоохоронці повідомили, що дорожньо-транспортна пригода трапилась вчора, близько 11 години у селищі Рокині Луцького району. 27-річний водій Volkswagen допустив наїзд на 64-річну місцеву мешканку, жінку госпіталізували.
Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ККУ. Слідчі з‘ясовують обставини ДТП.
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