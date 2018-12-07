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У Рокинях водій збив 64-річну жінку: потерпіла – у лікарні

У Рокинях водій збив 64-річну жінку: потерпіла – у лікарні
У Рокинях водій Volkswagen здійснив наїзд на жінку, постраждалу госпіталізували швидкою.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Зазначають, що автопригода трапилася вчора, 12 липня, в першій половині дня. В результаті удару жінка отримала тілесні ушкодження. Очевидці викликали швидку та слідчо-оперативну групу.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Правоохоронці повідомили, що дорожньо-транспортна пригода трапилась вчора, близько 11 години у селищі Рокині Луцького району. 27-річний водій Volkswagen допустив наїзд на 64-річну місцеву мешканку, жінку госпіталізували.

Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ККУ. Слідчі з‘ясовують обставини ДТП.

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Теги: Волинь, Рокині, ДТП
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