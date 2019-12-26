Як у Володимирі зустрічали бійців 14-ої бригади, що повернулися із зони ООС. ФОТО





Військові 14-ої ОМБр пройшли ходою під марш через пів міста по вулиці Ковельській. У центрі хлопців зустрічали містяни,- пише



Привітали військових з поверненням представники влади міста, керівники військового з’єднання та оперативного командування “Захід”. Захисникам вручили нагороди та відзнаки.



З успішним виконанням бойових завданнь привітав захисників генерал-майор Збройних сил України, заступник командувача військ оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України генерал-майор Олег Мікац.



“Славетна 14-та ОМБр успішно виконавши бойові завдання повернувся на рідну мирну землю. Дякую за те, що давали можливість іншим українцям мирно жити, працювати і навчатися. Військовослужбовці щоденно проявляли свій незламний бойовий дух”, – сказав Мікац.



Зазначимо, що бригада повернулася до Володимира за майже рік перебування у зоні виконання бойових завдань. Повернулася з втратами – двоє Героїв віддали життя за мирне небо для своєї країни.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14-го липня у Володимирі-Волинському на площі Героїв влаштували урочисту зустріч для захисників, що днями повернулися зі Сходу України у місце постійної дислокації.Військові 14-ої ОМБр пройшли ходою під марш через пів міста по вулиці Ковельській. У центрі хлопців зустрічали містяни,- пише Буг. Привітали військових з поверненням представники влади міста, керівники військового з’єднання та оперативного командування “Захід”. Захисникам вручили нагороди та відзнаки.З успішним виконанням бойових завданнь привітав захисників генерал-майор Збройних сил України, заступник командувача військ оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України генерал-майор“Славетна 14-та ОМБр успішно виконавши бойові завдання повернувся на рідну мирну землю. Дякую за те, що давали можливість іншим українцям мирно жити, працювати і навчатися. Військовослужбовці щоденно проявляли свій незламний бойовий дух”, – сказав Мікац.Зазначимо, що бригада повернулася до Володимира за майже рік перебування у зоні виконання бойових завдань. Повернулася з втратами – двоє Героїв віддали життя за мирне небо для своєї країни.

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