Де на Волині будуть відключати світло 15 липня. АДРЕСИ

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 15 липня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. 10.00 – 17.00с. Шклінь:вул. Баївська1.10:00 – 17:00ПП "ВІТЧИЗНА-Ф" Бр.2 СоснинаКТП-253, Іваничівська селишна Рада Соснинафізкабінет,Іваничівська,селишна Рада Соснинашкола,ФО Ткачук Л.А. Контейнер с.СоснинаПП "ВІТЧИЗНА-Ф" КЗС СоснинаКТП-192,КНП"ІваничівськийРЦПМСД",ФАП с.СоснинаІваничівська селишна Рада БК с.СоснинаФО ЗІНЧУК Ю.А. Магазин с.СоснинаІваничівська селишна Рада Дитсадок с.СоснинаІваничівська селишна Рада КонтораКТП-37 с.Соснина ФО Кривенчук Н.Ф. ПриміщенняЛазні с.СоснинаТОВ "ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ" ГРССоснина с.Соснина, с.Грибовиця (частково);1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-222 09:00 – 17:00 с. Соснівка, вул. Польова, вул. Щорса (частково), вул. Жовтнева (частково), вул. Першого Травня, 282. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-266 09:00 – 17:00 с. Сошично, вул. Шкільна, вул.Спортивна.1. 8:30-20:00РГ святих жінок мироносиць УПЦс.Сапогіввул.Центральна, 1-43,вул.Б.Хмельницького,2 ПЛ 0,4 кВ від КТП25285 8:30-17:00 Олицька дільниця Ківерцівської філії ПрАТ"Волиньобленерго" смт. Оликавул. І.Франка,вул. Довженка, (непарні)3 ПЛ 0,4 кВ від КТП25368 8:30-17:00 Св.Миколаївська громада УПЦм.Ківерцівул.Тиверців ,буд.1-28,вул.Горького- частковопров. Захистників Українивул.Володимирська,4 ПЛ 0,4 кВ від КТП25075 8:30-17:00 с. Дідовичі – медпунктФОП Чвир Євгенія Ростиславівна с.Дідовичівул.Центральна,вул.Набережна,1.9:00-17:00Виконавчий комітет Люблинецької селищноїради Ковельського району Волинської областіУправління гуманітарної сфери виконавчогокомітету Люблинецької селищної радиДубівське споживче товариствоПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», ФОП Панечко О.ПЦерква Різдва Пресвятої Богородиці с.Мощена, вул..40 річчя Перемоги2.9:00-17:00Комунальне підприємство "Екокомунсервіс"Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз» смт.Люблинець1. КТП-221 9.00-17.00 ФОП Бучман с.Війниця вул.8Березня Луцька2. ПЛ-04кв Л-2 від КТП-82 9.00-17.00 ФОП Трасковська с.Маньків вул.1 ТравняВимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-0,4 від КТП-280 10:00-16:00 АТС, школа, артсвердловина, клуб, ФАП. с.Садів вул.Шевченка, Польова.2 ПЛ-0,4 від КТП-708 09:00-17:00 с.Новокотів вул.Центральна, Польова.3 ПЛ-0,4 від КТП-331 09:00-17:00 Клуб. с.Новокотів вул.Лугова, Зелена, Звірівська, Центральна, Новоселівська.4 ПЛ-0,4 від КТП-118 09:00-16:30 ФОП Мельник М.В., ФАП. с.Цеперів5 ПЛ-0,4 від КТП-257 09:00-17:00 ФОП Кревський В.А., ФОП Киричук В.С. смт.Торчин вул.Каспрука, Петровського(Білостоцька), Шевченка, Ватутіна, І.Франка, Паризької Комуни(Світла), Мічуріна.6 ПЛ-0,4 від КТП-232 09:00-17:00 ФАП, клуб, Полонківське СТ, ДГ «Перемога» (кузня, склад, млин). с.Озеряни вул.Незалежності, Лісова, Молодіжна.1 КТП-160 8:00-18:00 ФОП Дударчук Л.Ф.Дитячий садок с.МельникиШкола с.МельникиКотельня с.Мельники с. Мельники2 ПЛ-0.4 від КТП-83 8:00-18:00 с Терехи3 ПЛ-10 Л58-10 від ЛР-25 до ЛР-28 до КР-136 8:00-18:00 Церква с.КоцюриШкола с.Римачіс Коцури хут.Діброва4 КТП-76 8:00-18:00с Радехів5 КТП-196 8:00-18:00 с Грабово6 КТП-428 8:00-18:00 РВНО смт. Шацькс Грабово1. 10:00-17:00Територіальний центр; Насосна станція; Церква; Магазин; с. Бучинс. Селісок (Частково)1 ПЛ-0,4 кВ від ТП №33034 10:00-17:00 ФОП Шкабура Степан Петрович – кіоск. c. Старий Чорторийськ2 ПЛ-0,4 кВ від ТП №33312 10:00-17:00 Куликовицьке споживче товариство – магазин; ФОП Новосад Сергій Сергійович – магазин; БСМЗ «МТС». с. Чорниж3 ПЛ-10 кВ Л-28-01 8:00-17:00 СП "Маневицьке ОПГХ"- склад, контора; ФО Кух І.О.; ФО Шуляковський Р.А.; ФО Басюк С.А; ФОП Самойлович А.В.; Маневицька центральна районна лікарня - стара поліклініка, казначейство, гуртожиток; Відділ освіти, молоді та спорту Маневицької с/ради - база-склад; ФОП Оксенюк В.Ф. - кіоск по ремонту; Управління державної казначейської служби Украйни – адмінприміщення; ФОП Попович В.В. – кіоск; ФОП Білоус Марія Іванівна – Стоматологічний кабінет; ДУ "ВОЦКПХ МОЗ України" - адмінприміщення; Дитячий садок №1; друкарня; Редакція газети "Нова доба"; ФОП Будь А.І. - торгівельний комплекс; Маневицький місцевий суд; Маневицька селищна рада; Відділ культури та туризму Маневицької с/ради – музична школа; Маневицьке ВУЖКГ - котельня; ВОД НАСК "Оранта; ФОП Баран В.І. – магазин; ФОП Вавилюк С.А.; ФОП Романюк В.А.; ФОП Радчук Богдан Анатолійович – аптека; Волинська філія АТ "Укртелеком"; ГУ НП України у Волинській області - адмінприміщення; вул. Комарова – РХ «Волинська місцева РТ Свідків Єгови»; ФОП Веремейчик Олександр Васильович; ФОП Сидорук А.І. – пром. база; ФОП Жовнерук Ю.В. – кіоск; ФО Ковальський Л.В.; Церква УПЦ КП; ФОП Максимчук Тетяна Леонтіївна – магазин; АТ "Укрпошта" – кіоск №2; ПрАТ"ВОПАС" – автостанція; ФОП Саворона Н.О. – аптека; ФОП Васнецова Раїса Іванівна – кафе; ФОП Біланчук Г.К. – кіоск; Регіональний офіс водних ресурсів у Волинській області; ФОП Матящук Н.М. – кіоск; ФОП Мефанік Анастасія Григорівна – магазин; Маневицька комунальна центральна аптека; ФОП Каразія Андрій Степанович – магазин; ДП НАЕК "Енергоатом" ВП"Рівненська АЕС" – установка; ФОП Дубинович Людмила Омельянівна – магазин; Маневицька райспоживспілка - Маневичі-Маркет, м-ин "М"ясо-Риба"; ФОП Кравчук В.В. - стоматологічний кабінет; ФОП Корнійчук С.В. – кіоск; ФОП Попович В.В. – кіоск; ФОП Максимчук Віталій Сергійович – магазин; ФОП Мельник Генадій Володимирович – кіоск; ДП "Маневицьке лісове господарство" – лісництво; ФОП Роман І.М. – комплекс; ФОП Ларіна В.Д. – цех; ГУ ДПІ у Волинській області – адмінприміщення; Волинський обласний центр зайнятості; ФОП Лях Світлана Петрівна – кіоск; ФОП Гридін Сергій Володимирович – кіоск; ТзОВ фірма "Волиньфарм" – аптека; КП «Маневицький райсількомунгосп» – база; ДП"Рибгосп"Маневичі ВАТ"Волиньрибгосп" – магазин; Спортивно технічний клуб смт.Маневичі ТСОУ; Виробничо-комунальне підприємств"Волиньагробізнес"; ФОП Стрельчук Тетяна Архипівна – магазин; Волинський обл. центр з гідрометеорології; ФОП Ларіна В.Д. – пилорама; Маневицька центральна районна лікарня – поліклініка; ФОП Слобода Т.В. – магазин; ФОП Лучко Сергій Михайлович – магазин; ФОП Коновал Григорій Миколайович – стоматологічний кабінет; ТзОВ "ПСП ОЙЛ» – АЗС; ПП " МАНЕВИЧІ-СЕРВІС" – СТО; ТОВ "Агрофрукт" ЛТД; ТзОВ"Екома" – база; ТзОВ"Дельта Вест Ойл Груп" – АЗС №5, ФОП Кулик М.В.; ФОП Івасів І.В.; ФО Борисюк О.В.; ФОП Рожнюк О.П. ; Управління СБУ України у Волинській області; ФОП Семенюк Г.К.; ФОП Гладун О.М.; ФО Жарко М.М.; ФОП Долина Т.П.; ФОП Обушко В.І.; ФОП Вострякова С.С. смт. Маневичі: вул. Володимира Великого, 100-річчя Маневич, Івана Франка, Богдана Хмельницького, Северина Наливавйка, Корольова, Незалежності, Луцька, Західна, Маяковського, Ювілейна, Лермонтова, Комарова, Козацька, Некрасова, проспект Волі, Івасюка, Вокзальна, Сонячна, Андрія Снітка, Островського, Пушкіна, Сагайдачного4 ПЛ-10 кВ Л-28-03 8:00-17:00 Заготконтора Маневицької райспоживспілки – свинарник, ФОП Лучко Сергій Михайлович магазин.ФОП Шилак О.О. – кіоск; Молитовний будинок.ФОП Цісарук Т.С. – цех; клуб; школа; ДП "Городоцьке лісове господарство" – столова, гараж, лісництво, диспетчерська; ФОП Вакуліч В.Т. – магазин; ФОП Борисюк Н.М. – магазин; ФАП; КП «Райсількомунгосп» – водонапірна башта; ДП "Городоцьке лісове господарство" – цех, житловий масив; ФОП Борисюк Надія Костянтинівна - магазин; АТ "Укрпошта" – відділення; АТ "Укртелеком" Волинська філія – відділення; Маневицьке споживче товариство – магазин; КП «Маневицький райсількомунгосп" – водонапірна башта; школа; церква. Опорний заклад середньої освіти «Прилісненської с/ради Волинської обл.» ЖКП Прилісненської с/ради смт. Маневичі: вул. Лоше. Григорія Сковороди, Соснова, Пархоменка, Кожедуба, Чкалова, Кірова, Квітнева, Ринкова, Київськас. Прилісне.с. Городок5 ПЛ-10 кВ Л-28-04 8:00-17:00 Церква.ТОВ «ВЕЗ»; ТзОВ " Крайімпекс" – пром. база; Маневицький торфзавод філія п-ва "Волиньторф"; СП "Маневицьке ОПГХ" кафе; Маневицька райспоживспілка – контора; Маневицьке споживче товариство – магазин побут. хімії, магазин госп. товарів; Маневицьке ВУЖКГ – адмінприміщення, старий готель; ФОП Пасічко Павло Леонтійович – магазин «Оптика»; Оптово-роздрібне п-во Маневицької райспоживспілки – торгівельний павільйон; ФОП Дубинович Людмила Омельянівна – кіоск; ФОП Клець Олександр Васильович; ФОП Малихіна Г.В.; ФОП Веремійчик Олександр Васильович – магазин «Смак»; ФОП Сіліч Володимир Ярославович – магазин; ФОП Кузьмич Володимир Іванович; ФОП Шишолік Володимир Савович – кіоск; Харчкомбінат Маневицької райспоживспілки – магазин; Церква; ФОП Кузьмич Л.І.; ФОП Попович В.В. – кіоск; ФОП Дибцин Сергій Євгенович – магазин; ФОП Семенюк С.І. – магазин; АТ "Укрпошта" – відділення; Римсько-католицький костел №69; ФОП Тимошенко Роман Юрійович – магазин; Церква; ФОП Будь А.І.; ФОП Мельник Г.І.; КЕВ в м.Вол.-Волинський – призовна дільниця; ФО Нерубайло А.М. магазин; ФОП Оленченко В.Ч. – магазин; ФОП Данилюк Л.М. – база; ФОП Данилюк О.В.; Заготконтора Маневицької райспоживспілки – овощесховище; ФОП Жовнерук Ю.В. – магазин; ПрАТ «ВФ Україна» - БСМЗ; ФОП Жовнерук Марія Данилівна – комплекс; Заготконтора Маневицької райспоживспілки; ФОП Бринчук Р.Л. – склад; ФОП Деделюк Ю.В. – пункт прийому; Ветлікарня; ДП"Поліське лісове господарство" – адмінприміщення; ФОП Рак Ігор Володимирович – автопарк; ПрАТ"Родючість"; Філія "Маневицький автодор" – база; ТзОВ"ТИС"; СП "Маневицьке ОПГХ" – кафе «Стохід»; Приватне підприємство "Берізка"; Приватне акціонерне товариство "Енерго" – база; КЕВ м. Володимир-Волинськ; ФОП Дубинович Людмила Омельянівна – магазин; ФОП Красуляк Я.М. - магазин; ТзОВ "УКР.АВТОІНВЕСТ". ФО Киричик Б.В.вул. Комарова – ФО Скороход Н.С. смт. Маневичі, вул. Кривоноса, Ринкова, 100-річчя Маневич, Янчишина, Галана, Зелена, Кошового, Гагаріна, Шевченка, Енгельса, Слупачика, Жовтнева, Ватутіна, 1-травня, Андрія Снітка, Сірка, Вокзальна, Лесі Українки, Сонячна6 ПЛ-10 кВ Л-28-05 8:00-17:00 ДТГО «Львівська залізниця»7 ПЛ-10 кВ Л-28-07 від ЗТП-228 8:00-17:00 АТ "Укртелеком" Волинська філія; ФОП Гейко В.О. – магазин; Храм Живоносне джерело УПЦ; дитсадок №4; Маневицьке ВУЖКГ – водонапірна башта №3; школа №2; ФОП Лучко Сергій Михайлович – готельний комплекс; бібліотека; Прокуратура Волинської області; УСЗН Камінь-Каширської РДА– адмінприміщення; ГУ ПФУ у Волинській обл. – адмінприміщення; ФОП Детюк О.О.; ФОП Слобода Т.В. – магазин; ФОП Мефанік Анастасія Григорівна – магазин. смт. Маневичі, вул. Степана Бойка, Некрасова, 100-річчя Маневич, Наливайка, Богдана Хмельницького8 ПЛ-10 кВ Л-28-08 8:00-17:00 Підприємство Маневицької ВК – 42 – колонія; ДП "Маневицьке лісове господарство"; ДП «Волинський автодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» Маневицька філія– тупик; Підприємство Маневицької ВК-42-гараж; ФОП Клименко С.В. – автопарк; ФОП Оксенюк М.А. – магазин; ФОП Міцевський Петро Дорофійович – МАФ; ДУ Маневицька ВК – 42 – гараж; Колківський ЦПО, гуртожиток №1; дит. садок №3; ДП "Маневицька радіологічна лабораторія"; ДП "Маневицьке лісове господарство" – будмайданчик; ДП"Рибгосп"Маневичі ВАТ"Волиньрибгосп" – майстерня-гараж, контора; ДП "Маневицьке лісове господарство" – гараж, цех; ФОП Морозюк В.І. – магазин. смт. Маневичі, вул. 8-го Березня, Партизанська, Галана, Ягідна, Ставкова, Шевченка, Сірка, 1-го Травня, Андрія Снітка, Лесі Українки, Сонячна, Коцюбинського, Гоголя, Червоної Калини, Луцька9 КЛ-28-10 8:00-17:00 Маневицька селищна рада – адмінприміщення № 1; Відділ культури та туризму Маневицької с/ради – музей, гараж кінотеатру; Маневицьке споживче товариство – бар «Лотос»; ВККП "Побутсервіс" – ательє; Відділ освіти, молоді та спорту Маневицької с/ради – центр творчості; Відділ освіти, молоді та спорту Маневицької с/ради – адмінприміщення № 1; Приватне акціонерне товариство "Киїстар" – БСМЗ; ФОП Слобода С.М. – магазин; ФОП Рак Руслана Михайлівна – магазин; СП "Маневицьке ОПГХ" – кафе №1; 4-а ДПРЗ ГУ ДСУНС у Волинській області – пожежна частина; Філія ВОУ АТ "Ощадбанк" – відділення; ТзОВ"Екома"; Відділ освіти, молоді та спорту Маневицької с/ради – школа №1, бухгалтерія; ФО Мусійчук Віктор Іванович – кіоск; Товариство рибалок та мисливців – адмінприміщення; ФОП Клімчук Володимир Миколайович – магазин; Маневицьке ВУЖКГ – водонапірна башта; Відділ освіти, молоді та спорту Маневицької с/ради – адмінприміщення; ФОП Баран Г.Г. – магазин; Церква Адвентистів Сьомого Дня; ТзОВ "Торговий дім "Аванта"; ФО Полковський Славомир – ЗАВОД; Маневицька райспоживспілка – Комплекс «Україна»; ФО Кирда Л.Ф.; ФОП Гейко В.О.; смт. Маневичі, вул. 100-річчя Маневич, Незалежності, Горького, Комарова, Козацька10 ПЛ 35 кВ від ПС «Сойне» 8:00-17:00 ЖКП Прилісненської сільської ради – насосна № 5; ФОП Шумик Андрій Іванович – кафе «Приліснянка»; ПрАТ «ВФ Україна» – БСМЗ; Прилісненська сільська рада; Будинок культури; клуб; Маневицьке споживче товариство – магазин; школа; ЖКП Прилісненської сільської ради – насосна №2; ФОП Шумик Андрій Іванович - магазин; ФОП Біланчук Г.К. – кіоск; ФОП Титаренко С.М. – магазин; ФОП Шеметуха В.В. – кіоск; Церква; ФОП Борисюк Н.М. – кіоск; ЖКП Прилісненської сільської ради – насосна №4; ФОП Борисюк О.В. – пилорама; ТзОВ "Ресвуд" – вироб. приміщення; ЖКП Прилісненської сільської ради – насосна №3; ФОП Зоря С.В. – магазин; ТзОВ"Екома" – цех; Державне підприємство "Волиньторф" – комірка №5, №8; Державне підприємство "Волиньторф" – будинок обрядових подій; Сільська рада с.Прилісне – будинок інспектора, АТ"Укрпошта" – відділення; АТ "Укртелеком" Волинська філія – відділення; ФОП Коснюк О.В.; Заклад дошкільної освіти «Колобок»; Опорний заклад ЗСО «Прилісненський ліцей Прилісненської с/ради Волинської області; Відділ освіти, молоді та спорту Маневицької с/ради – їдальня; ЖКП Прилісненської сільської ради – насосна №1; ФОП Кравчик Н.М. – магазин;ПАТ "Рожищенський сирзавод" пункт прийому; ФО Бабійчук Тетяна Федорівна – кіоск; КП «Маневицький райсількомунгосп" – водонапірна башта; КНП ЦМСД Прилісненської с/ради– ФАП; ДП "Городоцьке лісове господарство" – лісництво; Церква; Молитовний будинок; Маневицьке споживче товариство – магазин; АТ "Укрпошта" – відділення; Маневицьке управління водного господарства – дільниця; ФОП Мельник М.С. – цех; школа - Опорний заклад ЗСО «Прилісненський ліцей Прилісненської с/ради Волинської області;Прилісненська с/рада-адмінприміщення, клуб; ДП "Маневицьке лісове господарство" – лісництво; ПАТ "Рожищенський сирзавод" – пункт прийому; КП «Маневицький райсількомунгосп" – водонапірна башта; Карасинська гімназія Прилісненської с/ради – школа; Церква; Прилісненська сільська рада – адмінприміщення, клуб; АТ "Укртелеком" Волинська філія – відділення; Маневицьке споживче товариство – магазин; ФОП Шишик Андрій Михайлович – магазин; Молитовний будинок; ДП "Маневицьке лісове господарство" – нове лісництво; ДП «Волинський автодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» Маневицька філія – дільниця; ФАП; ТзОВ "УкрТАУЕР" – БСМЗ.Маневицьке споживче товариство – магазин; КП «Маневицький райсількомунгосп" – водонапірна башта; Молитовний будинок; ПрАТ"Київстар" БСМЗ; ДП «Поліське ЛГ»; Опорний заклад ЗСО «Прилісненський ліцей Прилісненської с/ради Волинської області.ФОП Борисюк І.Л. – магазин; ДП "Городоцьке лісове господарство"; Опорний заклад ЗСО «Прилісненський ліцей Прилісненської с/ради Волинської області.ФОП Вацик В.В. – магазин; Маневицьке споживче товариство – магазин; ФОП Гузар Юрій Іванович – цех; церква; ФАП; клуб; Державне підприємство "Волиньторф" – сировинна база; ФОП Кузьмич Володимир Іванович – цех; ФОП Гузар Людмила Петрівна – магазин; дім молитви; Опорний заклад ЗСО «Прилісненський ліцей Прилісненської с/ради Волинської області.ФОП Шпак Т.І. с. Приліснес. Лишнівкас. Карасинс. Замостяс. Городокс. Серхівс.Галузія1. 09:00-17:00м.Нововолинськ вул.Богдана Хмельницького 1-7,2-8, вул.Мічуріна 1Б1 КТП№10 10:00.- 13.00.Школа с.Замшанис.Замшани2 КТП№4 13:00.- 16.00 Д/с с.ВидраницяШкола с.ВидраницяФізична особа-підприємець Гуль Сергій Олександрович с. Видраниця3 КТП№125 Л-1 09:00.- 17.00 с.Панасі4 КТП№184 Л-2 09:30.- 16.30смт Ратно вул. Заболоттівська5 КТП№73 Л1,2,3 09:00- 13.00 Фізична особа-підприємець Матвіюк Микола Павловичс. Броди1 ПЛ-0,4кВ КТП-36027 9:00-17:00 с. Дмитрівка, магазин с. Дмитрівка, вул. Центральна,Садова, Молодіжна, Шевченка2 ПЛ-0,4кВ ТП-36297 9:00-17:00 с.Вітоніж, церква с Вітоніж, вул.Садова, Першотравнева, Миру3 ПЛ-0,4кВ ТП-36401 9:00-17:00 м. Рожище, вул. Чехова, Шевченка4 ПЛ-0,4кВ ТП-36056 9:00-17:00 с.Берегове, Ф/Г Куденчук артсвердловина с. Берегове, вул.Набережна5 ТП-36311 9:00-17:00 с. Вишеньки, магазин, школа, ФАП, клуб, церква с. Вишеньки6 ПЛ-0,4кВ ТП-36407 9:00-17:00 м. Рожище, Рожищенський НРЦ, магазин МП «Дельта», магазин, церква УГКЦ, контора Вовнянське СТ, маг. Никонюк, маг. Продтоварів, перукарня, чухральня вовни м. Рожище, вул. К. Шилокадзе, Макаренка, Мостова, Сковороди, Промислова, Кольцова, Лермонтова7 ТП-36235 9:00-17:00 с. Студині, ФАП, магазин, клуб с. Студині8 ТП-36195 9:00-17:00 с. Ясенівка, школа с. Ясенівка9 ТП-36196 9:00-17:00 с. Ясенівка, ТзОВ «Лан Волинь», ТзОВ «ДС ТРЕЙД ГРУП», телятник, артсвердловина с. Ясенівка10 ТП-36240 9:00-17:00 с. Озденіж, артсвердловина с. Озденіж11 ПЛ-0,4кВ ТП-36481 9:00-17:00 м. Рожище м. Рожище, вул. Затишна, М. Бойко12 ПЛ-0,4кВ ТП-36433 9:00-17:00 с. Копачівка, крамниця с. Копачівка, вул. Садова13 ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Уляники (повністю)с.Іванчиці (повністю)с.Городині (повністю)с.Романів (повінстю) с.Уляники (повністю)с.Іванчиці (повністю)с.Городині (повністю)с.Романів (повінстю)14 ПЛ-0,4кВ ТП-36181 9:00-17:00 с.Доросині, СВК "Батьківщина" корівники с.Доросині, вул.Громуш15 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище ФОП Ніколайчук В.П. цех по переробці м’яса, АЗС»Аветра», ГРП-2, контора, Приватне автотранспортне підприємство "Наін"виробничі приміщення, ФОП Дмитрук П.М.деревообробний цех, МПП "Волинь" столярний цех, паливний склад, ветлікарня, стадіон, ТзОВ "Древпромсервіс"виробничі бази, МПП "Дельта"магазин №2, виробнича база, МПП "Дельта"деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32, Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Трудова16 ПЛ-0,4кВ ТП-36087 9:00-17:00 П-ць Ковальчук Ю.О. Торговий кіоск,ФОП Сегеда В.А. Виробнича база, Релігійна громада "Свідки Єгови", Храм Громада ЄХБ, м.Рожище ЦеркваПП "Контакт" Виробнича база м.Рожище, вул.Драгоманова, Січових стрільців,17 ПЛ-0,4кВ ТП-36095 9:00-17:00 Рожищенське відділення Ощадбанку, ЦНАП, Відділ освіти, м.Рожище, вул.1Травня, Грушевського,1. 09:00 - 17:00.Магазин «Мясна точка»,» «Добра кухня», «Люкс»,Автостанція,Паливо-торф,ВУЖКГ,Автодор,ПП Воробець,ДПМК-14 смт Стара Вижівка вул Привокзальна,Травнева,Партизанська,Ватутіна,Незалежності,Івана Франка,Лугова,Залізнична,Коцюбинського,Лісова,Завокзальна,Будівельників,Дачна,Вокзальна,2 ПЛ-10кВ Л13-01 З увімкненням КР-7,та відкл:ЛР-5. 10:00-17:00 Школа. Магазин. .с Грабово,частково с Сераховичі.1. 09:00-17:00 СВК «Батьківщина» - КЗС, ферма, бригада, ФОП Шклярук О.М.- магазин, СВК «Слава» - млин, пекарня, контора, тр.бригада, Маковичівська с/р- адмінприміщення, клуб, школа, пождепо, АТС, церква, ФАП, церква, ФОП Пиндюк - магазин с.Свинарин, Серкизів, Маковичі, Осекрів