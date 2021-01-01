На Набережній у Луцьку встановили сучасне LED-освітлення. ФОТО
Сьогодні, 08:13
В обласному центрі Волині встановили сучасне освітлення на одній із вулиць.
Нове LED освітлення облаштували у Луцьку на вулиці Набережній (ділянка від вулиці Ковельської до кільця).
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук на своїй сторінці у Фейсбуці.
«Усі ліхтарі для міста подарував підрядник, який облаштовував LED освітлення по всьому місту. За кошти міського бюджету замінено кабель, щоб освітлення працювало коректно», - йдеться у дописі.
Також Ігор Поліщук опублікував світлини.
Читайте також: У грудні минулого року нове LED освітлення облаштували по вулиці Стрілецькій у Луцьку.
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Нове LED освітлення облаштували у Луцьку на вулиці Набережній (ділянка від вулиці Ковельської до кільця).
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук на своїй сторінці у Фейсбуці.
«Усі ліхтарі для міста подарував підрядник, який облаштовував LED освітлення по всьому місту. За кошти міського бюджету замінено кабель, щоб освітлення працювало коректно», - йдеться у дописі.
Також Ігор Поліщук опублікував світлини.
Читайте також: У грудні минулого року нове LED освітлення облаштували по вулиці Стрілецькій у Луцьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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