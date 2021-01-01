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На Набережній у Луцьку встановили сучасне LED-освітлення. ФОТО

На Набережній у Луцьку встановили сучасне LED-освітлення. ФОТО
В обласному центрі Волині встановили сучасне освітлення на одній із вулиць.

Нове LED освітлення облаштували у Луцьку на вулиці Набережній (ділянка від вулиці Ковельської до кільця).

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Усі ліхтарі для міста подарував підрядник, який облаштовував LED освітлення по всьому місту. За кошти міського бюджету замінено кабель, щоб освітлення працювало коректно», - йдеться у дописі.
Також Ігор Поліщук опублікував світлини.
На Набережній у Луцьку встановили сучасне LED-освітлення. ФОТО
На Набережній у Луцьку встановили сучасне LED-освітлення. ФОТО


Читайте також: У грудні минулого року нове LED освітлення облаштували по вулиці Стрілецькій у Луцьку.

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Теги: LED-освітлення, Набережна
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