На Набережній у Луцьку встановили сучасне LED-освітлення. ФОТО





Нове LED освітлення облаштували у Луцьку на вулиці Набережній (ділянка від вулиці Ковельської до кільця).



Про це Ігор Поліщук на своїй сторінці у Фейсбуці.



«Усі ліхтарі для міста подарував підрядник, який облаштовував LED освітлення по всьому місту. За кошти міського бюджету замінено кабель, щоб освітлення працювало коректно», - йдеться у дописі.

Також Ігор Поліщук опублікував світлини.





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