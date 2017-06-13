У Туреччині через контрабанду наркотиків затримали судно з українським екіпажем





Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі



"10 липня турецькі правоохоронці затримали в порту Іскендерун судно MSC CAPUCINE R під прапором Ліберії. Екіпаж складається із 24 українців та одного іноземця.



Наступного дня прокуратура м. Іскендерун заарештувала капітана судна та трьох його помічників. Усі громадяни України. Їм висунуто обвинувачення в контрабанді наркотиків", - сказав Олег Ніколенко.



Ніколенко додав, що Посольство України в Туреччині надає затриманим консульську допомогу.



За його словами, українцям забезпечили адвоката та перекладача, консули підтримують зв'язок із їхніми рідними.



Наразі українська дипустанова звернулася до турецької сторони із запитом на отримання доступу до матеріалів слідства та відвідання українських моряків.



Решта членів екіпажу нині перебувають на борту судна і беруть участь у розслідуванні як свідки.



Фото - ілюстративне





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Турецькі правоохоронці арештували чотирьох українських моряків, яких обвинувачують у контрабанді наркотиків.Про це повідомив речник МЗСу коментарі "Українській правді" "10 липня турецькі правоохоронці затримали в порту Іскендерун судно MSC CAPUCINE R під прапором Ліберії. Екіпаж складається із 24 українців та одного іноземця.Наступного дня прокуратура м. Іскендерун заарештувала капітана судна та трьох його помічників. Усі громадяни України. Їм висунуто обвинувачення в контрабанді наркотиків", - сказав Олег Ніколенко.Ніколенко додав, що Посольство України в Туреччині надає затриманим консульську допомогу.За його словами, українцям забезпечили адвоката та перекладача, консули підтримують зв'язок із їхніми рідними.Наразі українська дипустанова звернулася до турецької сторони із запитом на отримання доступу до матеріалів слідства та відвідання українських моряків.Решта членів екіпажу нині перебувають на борту судна і беруть участь у розслідуванні як свідки.

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