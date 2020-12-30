В Україні збільшиться чисельність Збройних сил
Сьогодні, 04:23
Чисельність Збройних сил України може зрости на 11 тисяч осіб. Верховній раді рекомендують ухвалити у другому читанні законопроект президента Володимира Зеленського №5558.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.
Таку рекомендацію надав комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект у другому читанні та в цілому", - вказано у повідомленні.
Чисельність ЗСУ, згідно з проектом, зросте до 261 тисячі осіб. З них 215 тисяч - це військовослужбовці. Згідно з чинною редакцією закону, чисельність ЗСУ складає 250 тисяч осіб, в тому числі 204 тисячі військових.
Нагадаємо, наприкінці червня Рада ухвалила цей документ за основу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.
Таку рекомендацію надав комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект у другому читанні та в цілому", - вказано у повідомленні.
Чисельність ЗСУ, згідно з проектом, зросте до 261 тисячі осіб. З них 215 тисяч - це військовослужбовці. Згідно з чинною редакцією закону, чисельність ЗСУ складає 250 тисяч осіб, в тому числі 204 тисячі військових.
Нагадаємо, наприкінці червня Рада ухвалила цей документ за основу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
До львівських «Карпат» приєднався колишній оборонець «Волині»
Сьогодні, 05:27
В Україні збільшиться чисельність Збройних сил
Сьогодні, 04:23
Волинське молоко перевірятимуть на бактеріальне забруднення
Сьогодні, 02:16
Назвали причину відставки Авакова
Сьогодні, 01:13