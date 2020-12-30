В Україні збільшиться чисельність Збройних сил





Про це повідомляє



Таку рекомендацію надав комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.



"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект у другому читанні та в цілому", - вказано у повідомленні.



Чисельність ЗСУ, згідно з проектом, зросте до 261 тисячі осіб. З них 215 тисяч - це військовослужбовці. Згідно з чинною редакцією закону, чисельність ЗСУ складає 250 тисяч осіб, в тому числі 204 тисячі військових.



Нагадаємо, наприкінці червня Рада ухвалила цей документ за основу.

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