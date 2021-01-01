Перший день вступу до вишів: скільки заяв подали до ВНУ і ЛНТУ
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Минув перший день прийому заяв до університетів від абітурієнтів.
Нагадаємо, у середу, 14 липня, в Україні стартувало подання електронних заяв до вищих навчальних закладів.
Вступники подають заяви зі своїх електронних кабінетів, які вони від 1 липня встановили та активували.
У пресслужбі Луцького національного технічного університету в коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили, що за минулу добу до вишу надійшло 1 569 заяв.
Натомість проректор з навчально-виховної роботи та комунікації Волинського національного університету імені Лесі Українки Наталія Благовірна написала на своїй фейсбук-сторінці, що за першу добу зареєстрували 2 050 заяв.
Зазначимо, що подавати електронні заяви можна до 23 липня.
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Нагадаємо, у середу, 14 липня, в Україні стартувало подання електронних заяв до вищих навчальних закладів.
Вступники подають заяви зі своїх електронних кабінетів, які вони від 1 липня встановили та активували.
У пресслужбі Луцького національного технічного університету в коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили, що за минулу добу до вишу надійшло 1 569 заяв.
Натомість проректор з навчально-виховної роботи та комунікації Волинського національного університету імені Лесі Українки Наталія Благовірна написала на своїй фейсбук-сторінці, що за першу добу зареєстрували 2 050 заяв.
Зазначимо, що подавати електронні заяви можна до 23 липня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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