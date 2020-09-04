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На Волині поліцейські розшукали зниклого 84-річного чоловіка, який заблукав у місті

На Волині поліцейські розшукали зниклого 84-річного чоловіка, який заблукав у місті
У Рожищі поліцейські знайшли пенсіонера, який заблукав. Родичі 84-річного чоловіка забили на сполох близько 22:00 години.

Літній чоловік, який переніс інсульт, пішов із дому ще вранці. Однак рідні спочатку думали, що він у когось із знайомих, - пише газета Волинь-нова.

За допомогою звернулися до працівників відділу поліцейської діяльності № 1 Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області. Об’їхавши всі вулиці, поліцейські знайшли пенсіонера, який заблукав, і доставили його додому.


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Теги: розшук, пенсіонер, Рожище
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