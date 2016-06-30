Назвали причину відставки Авакова
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Арсен Аваков пішов з поста міністра внутрішніх справ на прохання президента Володимира Зеленського.
Рішення було спокійним і зваженим. Про це в четвер, 15 липня, повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко в ефірі телеканалу Україна 24, - пише Кореспондент.
"Рішення президента було запропонувати Авакову піти у відставку. Він прийняв це рішення. Воно було спокійним і зваженим. Воно давно готувалося", - сказав Геращенко.
За його словами, візит в Україну заступника помічника Держсекретаря Сполучених Штатів з питань Європи та Євразії Джорджа Кента і його зустріч з Аваковим не має до відставки ніякого відношення.
Нагадаємо, 13 липня стало відомо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку.
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Рішення було спокійним і зваженим. Про це в четвер, 15 липня, повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко в ефірі телеканалу Україна 24, - пише Кореспондент.
"Рішення президента було запропонувати Авакову піти у відставку. Він прийняв це рішення. Воно було спокійним і зваженим. Воно давно готувалося", - сказав Геращенко.
За його словами, візит в Україну заступника помічника Держсекретаря Сполучених Штатів з питань Європи та Євразії Джорджа Кента і його зустріч з Аваковим не має до відставки ніякого відношення.
Нагадаємо, 13 липня стало відомо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку.
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