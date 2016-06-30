Назвали причину відставки Авакова

Арсен Аваков пішов з поста міністра внутрішніх справ на прохання президента Володимира Зеленського.



Рішення було спокійним і зваженим. Про це в четвер, 15 липня, повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко в ефірі телеканалу Україна 24, - пише



"Рішення президента було запропонувати Авакову піти у відставку. Він прийняв це рішення. Воно було спокійним і зваженим. Воно давно готувалося", - сказав Геращенко.



За його словами, візит в Україну заступника помічника Держсекретаря Сполучених Штатів з питань Європи та Євразії Джорджа Кента і його зустріч з Аваковим не має до відставки ніякого відношення.



Нагадаємо, 13 липня стало відомо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. пішов з поста міністра внутрішніх справ на прохання президентаРішення було спокійним і зваженим. Про це в четвер, 15 липня, повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко в ефірі телеканалу Україна 24, - пише Кореспондент "Рішення президента було запропонувати Авакову піти у відставку. Він прийняв це рішення. Воно було спокійним і зваженим. Воно давно готувалося", - сказав Геращенко.За його словами, візит в Україну заступника помічника Держсекретаря Сполучених Штатів з питань Європи та Євразії Джорджа Кента і його зустріч з Аваковим не має до відставки ніякого відношення.Нагадаємо, 13 липня стало відомо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію