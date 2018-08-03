«Бандерштат» подарував квитки на фестиваль хлопцю, який вийшов на одиночний пікет проти виступу Меладзе в столиці

- хлопець, який 8 липня у Києві на музичному фестивалі Atlas Weekend розгорнув червоно-чорний стяг. Таким чином під час виступу російського виконавця, що публічно не оголосив свою позицію щодо анексії Криму та російсько-української війни, Єгор висловив невдоволення подією. Охорона намагалася силою вивести хлопця з фестивалю.Натомість фестиваль "Бандерштат", який традиційно організовують у Луцьку, вирішив подякувати Єгору за чітку проукраїнську позицію та подарувати запрошення на захід. До слова, хлопець побуває на фестивалі українського духу вперше. Також на офіційній сторінці "Бандерштату" розмістили мініінтерв'ю з Єгором Кічком.— Взагалі я очікував, що буду не один. Але я не розгубився та вирішив провести одиночну акцію протесту. Насамперед я хотів привернути увагу громадськості та самого співака, що не всі є фанатами Меладзе та не всі раді його бачити в Україні, також є громадяни, які не будуть закривати очі на поза творчу діяльність та яким не подобається, що російські виконавці їздять в Україну на гастролі.— Можу сказати, що все почалося з моєї любові до історії, а через те, що в України історія дуже багата та цікава, то це мене тільки мотивувало дізнаватися більше про наше славне минуле. Ще в класі п'ятому я створив групу в соцмережі, де публікував контент про українську історію, цікаві факти та опитування. Наскільки я можу згадати, я зробив це на противагу своїм однокласникам, які на той час любили вивчати історію радянського союзу в шкільному гурті. Вже тоді я відчував нав'язану русифікацію у нашій школі, коли ми співали радянські пісні на 9 травня. Як добре, що ці часи вже в минулому, я дуже сподіваюся, що зараз ні в одній школі України такого немає.А потім рубіконом моїх поглядів стала Революція гідності у 2013 році. Спочатку я ходив туди з батьком на віче кожної неділі, відчуваючи єднання кожного разу, як хтось вишукував «Слава Україні!», а сотні тисяч людей віповідали «Героям Слава!». Пам'ятаю наступними періодом вже спостерігав за тими страшними по телевізору затамувавши подих і відчуваючи, що маю щось зробити і допомогти, не дивлячись на мої тодішні 15 років.Після тих подій, нападу Росії на Україну, анексію нею Криму та початку війни на Донбасі моя позиція все більше і більше почала ставати націоналістичною та безкомпромісною. І з кожним роком та новими подіями в нашому суспільстві я переконаний, таких патріотичних людей стає більше.— Я вважаю, що саме висловлювання «Поза політикою» люди дуже не правильно сприймають. Часто можна почути висловлювання «спорт поза політикою» або «творчість поза політикою».Але чи є напад однією країни на іншу та війна політикою? Чи політика це, коли артисти працюють на тих, хто воює проти твоєї країни?Я думав, що таким чином все можна назвати політикою.Тому коли твоя країна в стані війни, то це не політика, а інформаційна війна, яку потрібно вигравати. Я думаю, що випадок з формою України та UEFA, показав, що нічого не може бути поза політикою, особливо, коли країна-окупант є головним спонсором Ліги Чемпіонів.Я розумію, що в Україні на таких співаків, як Меладзе є попит, і деякі фестивалі будуть запрошувати артистів з Росії, тому що на них прийдуть люди. І для того, щоб в Україні перестали виступати такі співаки з держави-агресора, потрібно знизити попит на них, щоб це стало не вигідно економічно запрошувати таких артистів.Тому я вважаю, що основним методом для боротьби проти культурної окупації має бути не тільки закриті кордони для виконавців країни-окупанта, а й покращення якості та популяризація українського контенту.Якого за моїми спостереженнями, в нас вже дуже багато, але забагато не буває!Дякую та до зустрічі на фестивалі!Слава Україні!