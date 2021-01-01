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У Луцьку зафіксували температурний рекорд

У Луцьку зафіксували температурний рекорд
15 липня синоптики у Луцьку зафіксували абсолютний рекорд теплової температури. Востаннє так спекотно було 10 років тому.

Про це розповіла Суспільному завідувачка сектору волинського гідрометеоцентру Валентина Набока.

15 липня термометри зафіксували, що в обласному центрі температура повітря досягла позначки у +34,1°C. Зі слів Валентини Набоки, востаннє температурний рекорд цього дня було зафіксовано у 2011 році, тоді термометри показували + 33,8°C.

Найхолодніше цього дня було у 1990 році. Тоді працівники гідрометеоцентру зафіксували всього +8 °C.

Сьогодні, 16 липня, у Луцьку стовпчики термометрів піднімуться до позначки 32-34°C тепла, проте сподіватися на черговий температурний рекорд не варто, — каже синоптикиня. Зі слів Валентини Набоки, найспекотніше цього дня було 2001 року, тоді зафіксували 34,5°C.

"Цими вихідними на Волині буде гаряче. Температура повітря спаде на 5-7 градусів. На півночі Волині можливі дощі, грози та шквальний вітер", – розповіла завідувачка сектору гідрометеоцентру. З її слів, після вихідних на Волині стане прохолодніше.

До слова, волинський обласний гідрометеоцентр веде регулярні метеорологічні спостереження з 1947 року.

Спека на Волині тримається з 12 липня. Це спричинене антициклоном, який не дає рухатися фронтам, які йдуть із Західної Європи, тому зараз тепло іде до нас, як із труби, з Північної Африки, — напередодні розповів начальник обласного центру з гідрометеорології Ростислав Бондарчук.

Нагадаємо, 23 та 24 червня цього року у Луцьку зафіксували два температурні рекорди. 23 червня у Луцьку зафіксували 33,3 градуси за Цельсієм, а 24 червня - 35,3 градуси за Цельсієм.

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Теги: Луцьк, температурний рекорд, 15 липня
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