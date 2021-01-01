Псевдобанкіри «розвели» на гроші трьох волинян

"Дзвінок із банку" – шахрайська схема, однак попри неодноразові роз’яснення правоохоронців волиняни продовжують потерпати від дій шахраїв, втрачаючи значні суми грошей.Так, днями жителька Нововолинська позбулася 23 000 гривень, бо повірила ошуканцям, які зателефонували їй та, назвавшись працівниками банківської установи, під приводом необхідності "розблокування картки" попросили назвати персональні дані та реквізити карток, - інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.Через дії псевдобанкірів, які так само випитали інформацію про реквізити банківської картки, втратили 30 000 та понад 47 000 гривень ще двоє жителів Нововолинська.Тож правоохоронці вкотре нагадуєть: аби не стати жертвою шахраїв, у жодному разі не повідомляйте нікому свої персональні дані, реквізити своїх банківських рахунків, не виконуйте ніяких дій на прохання "працівників" банків, не з’ясувавши попередньо ситуацію в установі, яку вони представляють.