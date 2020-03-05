Клуби УПЛ мають нанести на форму гасла «Слава Україні! Героям слава!»





Про це йдеться в регламенті Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів УПЛ сезону 2021/22в, розміщеному на сайті УПЛ.



“Під час проведення матчів УПЛ, Суперкубка і Кубка України на футболці спереду (як правило) між логотипом клубу і логотипом виробника екіпіровки (на рівні середини плеча) має бути розміщена офіційна велика емблема УАФ з офіційними гаслами, затвердженими Виконавчим комітетом УАФ. Залежно від дизайну форми емблема може бути розміщена спереду на лівій стороні футболки на рівні середини плеча. Емблема виготовляється і надається УАФ і є обов’язковою для використання клубами”, – зазначено тепер у регламенті.



У додатку наведено малюнок офіційної великої емблеми УАФ: вона круглої форми, жовтого й синього кольорів. На ній зображені контури України в міжнародно визнаних кордонах з емблемою УАФ поверх неї (стилізований Малий Герб України із вписаним у нього футбольним м’ячем і написом UKRAINE знизу), а також написами “Слава Україні!” у верхній частині кола і “Героям слава!” в нижній.



Нагадаємо, таку емблему УАФ було затверджено після того, як Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) зажадала від України внести зміни до форми збірної країни на Євро-2020 і прибрати “політичний” слоган.

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