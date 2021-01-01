Менше чверті громадського транспорту Луцька обладнані кондиціонерами.ВІДЕО

Віктор Главічка. У тролейбусах майже 30% машин обладнані системою охолодження повітря.



Кондиціонери нині працюють лише у нових зразках громадського транспорту. "Для перевезення пасажирів у Луцьку залучаємо 40 тролейбусів, 12 обладнані кондиціонерами і 140 автобусів, зараз обладнані системою кондиціонування тільки 11, на маршрутах №№24 і 32, це великі автобуси", – каже Віктор Главічка.



Ставити кондиціонери на старі машини не вигідно, – каже заступник директора Луцького підприємства електротранспорту Анатолій Миронюк. Додає, кондиціонерами у Луцьку обладнані менше чверті громадського транспорту, який їздить містом.



Водій Олександр Мельничук нині керує новим тролейбусом, каже: в останні дні, коли температура в Луцьку вище 30 градусів, кондиціонер у салоні майже не вимикає.



Водій 30 років кермував старим тролейбусом, нині їздить новим, із кондиціонером в кабіні і салоні. Розповідає, комфортна температура у тролейбусі підтримується, якщо під час роботи кондиціонера ніхто з пасажирів не відкриває вікна чи двері.



Суспільне розпитало у пасажирів та водіїв, як вони рятуються від спеки у маршрутках та тролейбусах, де кондиціонери не встановлені.



Як розповів начальник управління транспорту Віктор Главічка, у літній період пасажиропотік у міському громадському транспорті знизився майже на 40%.



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