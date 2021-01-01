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Менше чверті громадського транспорту Луцька обладнані кондиціонерами.ВІДЕО

Менше чверті громадського транспорту Луцька обладнані кондиціонерами.ВІДЕО
Лише до 10 % луцьких маршруток обладнані кондиціонерами. Про це Суспільному розповів керівник відділу транспорту міської ради Віктор Главічка. У тролейбусах майже 30% машин обладнані системою охолодження повітря.

Кондиціонери нині працюють лише у нових зразках громадського транспорту. "Для перевезення пасажирів у Луцьку залучаємо 40 тролейбусів, 12 обладнані кондиціонерами і 140 автобусів, зараз обладнані системою кондиціонування тільки 11, на маршрутах №№24 і 32, це великі автобуси", – каже Віктор Главічка.

Ставити кондиціонери на старі машини не вигідно, – каже заступник директора Луцького підприємства електротранспорту Анатолій Миронюк. Додає, кондиціонерами у Луцьку обладнані менше чверті громадського транспорту, який їздить містом.

Водій Олександр Мельничук нині керує новим тролейбусом, каже: в останні дні, коли температура в Луцьку вище 30 градусів, кондиціонер у салоні майже не вимикає.

Водій 30 років кермував старим тролейбусом, нині їздить новим, із кондиціонером в кабіні і салоні. Розповідає, комфортна температура у тролейбусі підтримується, якщо під час роботи кондиціонера ніхто з пасажирів не відкриває вікна чи двері.

Суспільне розпитало у пасажирів та водіїв, як вони рятуються від спеки у маршрутках та тролейбусах, де кондиціонери не встановлені.

Як розповів начальник управління транспорту Віктор Главічка, у літній період пасажиропотік у міському громадському транспорті знизився майже на 40%.

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Теги: тролейбуси, кондиціонери
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