Менше чверті громадського транспорту Луцька обладнані кондиціонерами.ВІДЕО
Сьогодні, 00:27
Лише до 10 % луцьких маршруток обладнані кондиціонерами. Про це Суспільному розповів керівник відділу транспорту міської ради Віктор Главічка. У тролейбусах майже 30% машин обладнані системою охолодження повітря.
Кондиціонери нині працюють лише у нових зразках громадського транспорту. "Для перевезення пасажирів у Луцьку залучаємо 40 тролейбусів, 12 обладнані кондиціонерами і 140 автобусів, зараз обладнані системою кондиціонування тільки 11, на маршрутах №№24 і 32, це великі автобуси", – каже Віктор Главічка.
Ставити кондиціонери на старі машини не вигідно, – каже заступник директора Луцького підприємства електротранспорту Анатолій Миронюк. Додає, кондиціонерами у Луцьку обладнані менше чверті громадського транспорту, який їздить містом.
Водій Олександр Мельничук нині керує новим тролейбусом, каже: в останні дні, коли температура в Луцьку вище 30 градусів, кондиціонер у салоні майже не вимикає.
Водій 30 років кермував старим тролейбусом, нині їздить новим, із кондиціонером в кабіні і салоні. Розповідає, комфортна температура у тролейбусі підтримується, якщо під час роботи кондиціонера ніхто з пасажирів не відкриває вікна чи двері.
Суспільне розпитало у пасажирів та водіїв, як вони рятуються від спеки у маршрутках та тролейбусах, де кондиціонери не встановлені.
Як розповів начальник управління транспорту Віктор Главічка, у літній період пасажиропотік у міському громадському транспорті знизився майже на 40%.
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Кондиціонери нині працюють лише у нових зразках громадського транспорту. "Для перевезення пасажирів у Луцьку залучаємо 40 тролейбусів, 12 обладнані кондиціонерами і 140 автобусів, зараз обладнані системою кондиціонування тільки 11, на маршрутах №№24 і 32, це великі автобуси", – каже Віктор Главічка.
Ставити кондиціонери на старі машини не вигідно, – каже заступник директора Луцького підприємства електротранспорту Анатолій Миронюк. Додає, кондиціонерами у Луцьку обладнані менше чверті громадського транспорту, який їздить містом.
Водій Олександр Мельничук нині керує новим тролейбусом, каже: в останні дні, коли температура в Луцьку вище 30 градусів, кондиціонер у салоні майже не вимикає.
Водій 30 років кермував старим тролейбусом, нині їздить новим, із кондиціонером в кабіні і салоні. Розповідає, комфортна температура у тролейбусі підтримується, якщо під час роботи кондиціонера ніхто з пасажирів не відкриває вікна чи двері.
Суспільне розпитало у пасажирів та водіїв, як вони рятуються від спеки у маршрутках та тролейбусах, де кондиціонери не встановлені.
Як розповів начальник управління транспорту Віктор Главічка, у літній період пасажиропотік у міському громадському транспорті знизився майже на 40%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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