У Луцькому районі розпочались жнива, повідомили врожайність озимого ячменю

У сільськогосподарських підприємствах Луцького району стартувала жнивна кампанія.Першими розпочали збір озимого ячменю ТзОВ «Городище», СГПП «Рать», СГТОВ «Романів» та ТзОВ «Волинь Нова», - повідомляють у Луцькій райдержадміністрації.Згідно оперативних даних врожайність становить в межах 70-77 центнерів з гектара. За сприятливих погодних умов сільськогосподарські підприємства через тиждень розпочнуть обмолот озимого ріпаку.Іде підготовка до збирання ранніх зернових і зернобобових культур.При проведенні жнив підприємствами, установами та організаціями галузей агропромислового комплексу потрібно звернути увагу виконанню вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки і безпеки руху з метою недопущення травматизму та нещасних випадків.З метою недопущення виникнення пожеж у місцях збирання, перероблення, зберігання врожаю в аграрному секторі Луцькою районною державною адміністрацією розроблено заходи із забезпечення охорони врожаю зернових культур та грубих кормів від пожеж в районі у 2021 році, які затверджено розпорядженням голови районної державної адміністрації 07.06.2021 № 118 «Про забезпечення охорони врожаю зернових культур та грубих кормів від пожеж в районі у 2021 році».