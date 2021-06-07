У Луцькому районі розпочались жнива, повідомили врожайність озимого ячменю
Сьогодні, 17:56
У сільськогосподарських підприємствах Луцького району стартувала жнивна кампанія.
Першими розпочали збір озимого ячменю ТзОВ «Городище», СГПП «Рать», СГТОВ «Романів» та ТзОВ «Волинь Нова», - повідомляють у Луцькій райдержадміністрації.
Згідно оперативних даних врожайність становить в межах 70-77 центнерів з гектара. За сприятливих погодних умов сільськогосподарські підприємства через тиждень розпочнуть обмолот озимого ріпаку.
Іде підготовка до збирання ранніх зернових і зернобобових культур.
При проведенні жнив підприємствами, установами та організаціями галузей агропромислового комплексу потрібно звернути увагу виконанню вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки і безпеки руху з метою недопущення травматизму та нещасних випадків.
З метою недопущення виникнення пожеж у місцях збирання, перероблення, зберігання врожаю в аграрному секторі Луцькою районною державною адміністрацією розроблено заходи із забезпечення охорони врожаю зернових культур та грубих кормів від пожеж в районі у 2021 році, які затверджено розпорядженням голови районної державної адміністрації 07.06.2021 № 118 «Про забезпечення охорони врожаю зернових культур та грубих кормів від пожеж в районі у 2021 році».
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Першими розпочали збір озимого ячменю ТзОВ «Городище», СГПП «Рать», СГТОВ «Романів» та ТзОВ «Волинь Нова», - повідомляють у Луцькій райдержадміністрації.
Згідно оперативних даних врожайність становить в межах 70-77 центнерів з гектара. За сприятливих погодних умов сільськогосподарські підприємства через тиждень розпочнуть обмолот озимого ріпаку.
Іде підготовка до збирання ранніх зернових і зернобобових культур.
При проведенні жнив підприємствами, установами та організаціями галузей агропромислового комплексу потрібно звернути увагу виконанню вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки і безпеки руху з метою недопущення травматизму та нещасних випадків.
З метою недопущення виникнення пожеж у місцях збирання, перероблення, зберігання врожаю в аграрному секторі Луцькою районною державною адміністрацією розроблено заходи із забезпечення охорони врожаю зернових культур та грубих кормів від пожеж в районі у 2021 році, які затверджено розпорядженням голови районної державної адміністрації 07.06.2021 № 118 «Про забезпечення охорони врожаю зернових культур та грубих кормів від пожеж в районі у 2021 році».
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