На Світязі влаштували масштабні пошуки неоформлених працівників. РЕЗУЛЬТАТИ





Про це



Головні державні інспектори праці Управління Держпраці у Волинській області під час проведення інспекційних відвідувань у закладах громадського харчування та місцях торгівлі виявили 22 працівники, яких допустили до роботи без належного оформлення трудових відносин.



Підприємців, які допустили порушення законодавства про працю, попередили про відповідальність.



Нагадаємо, що наразі в області триває посилена інспекційна кампанія, націлена на мінімізацію нелегальної праці.

У полі зору інспекторів Управління Держпраці у Волинській області та Державної податкової служби перебувають роботодавці, які не відреагували на тривалу інформаційну кампанію з питань подолання неофіційної зайнятості та продовжують ухилятися від декларування найманих працівників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час інспекційних відвідувань у курортній зоні в селі Світязь виявили 22 неофіційно оформлених працівники.Про це інформує Управління Держпраці у Волинській області.Головні державні інспектори праці Управління Держпраці у Волинській області під час проведення інспекційних відвідувань у закладах громадського харчування та місцях торгівлі виявили 22 працівники, яких допустили до роботи без належного оформлення трудових відносин.Підприємців, які допустили порушення законодавства про працю, попередили про відповідальність.Нагадаємо, що наразі в області триває посилена інспекційна кампанія, націлена на мінімізацію нелегальної праці.У полі зору інспекторів Управління Держпраці у Волинській області та Державної податкової служби перебувають роботодавці, які не відреагували на тривалу інформаційну кампанію з питань подолання неофіційної зайнятості та продовжують ухилятися від декларування найманих працівників.

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