На Волині через блискавки горіли будинки





Про це йдеться на сторінках газет



У неділю, 18 липня, близько 21:00 години в одну з осель села Щурин влучила блискавка.



У результаті загорівся дах. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Сума збитків встановлюється.



Уночі з 18 на 19 липня о 00:30 год. на телефон служби 101 надійшло повідомлення, що в селі Березна Воля неа Любешівщин ігорить господарська споруда. На місце події виїхали два підрозділи.



А саме МПО с. Судче Центру безпеки громадян селищної ради та любешівської 12-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Камінь-Каширського районного управління. Обидва прибули майже в один час. Попри оперативність рятувальників, вогонь знищив 12 кв м покрівлі, 2 м дерев’яного перекриття, пошкодив двері та сходи у підвал. Попередня причина загорання - попадання розряду блискавки, повідомив Руслан Невірець, провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Камінь-Каширського РУ ГУ ДСНС України у Волинській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині негода наробили біди для сімей, які живуть на Рожищенщині та Любешівщині.Про це йдеться на сторінках газет "Волинь" та "Нове життя". У неділю, 18 липня, близько 21:00 години в одну з осель села Щурин влучила блискавка.У результаті загорівся дах. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Сума збитків встановлюється.Уночі з 18 на 19 липня о 00:30 год. на телефон служби 101 надійшло повідомлення, що в селі Березна Воля неа Любешівщин ігорить господарська споруда. На місце події виїхали два підрозділи.А саме МПО с. Судче Центру безпеки громадян селищної ради та любешівської 12-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Камінь-Каширського районного управління. Обидва прибули майже в один час. Попри оперативність рятувальників, вогонь знищив 12 кв м покрівлі, 2 м дерев’яного перекриття, пошкодив двері та сходи у підвал. Попередня причина загорання - попадання розряду блискавки, повідомив Руслан Невірець, провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Камінь-Каширського РУ ГУ ДСНС України у Волинській області.

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