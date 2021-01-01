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На Волині через блискавки горіли будинки

На Волині через блискавки горіли будинки
На Волині негода наробили біди для сімей, які живуть на Рожищенщині та Любешівщині.

Про це йдеться на сторінках газет "Волинь" та "Нове життя".

У неділю, 18 липня, близько 21:00 години в одну з осель села Щурин влучила блискавка.

У результаті загорівся дах. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Сума збитків встановлюється.

Уночі з 18 на 19 липня о 00:30 год. на телефон служби 101 надійшло повідомлення, що в селі Березна Воля неа Любешівщин ігорить господарська споруда. На місце події виїхали два підрозділи.

А саме МПО с. Судче Центру безпеки громадян селищної ради та любешівської 12-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Камінь-Каширського районного управління. Обидва прибули майже в один час. Попри оперативність рятувальників, вогонь знищив 12 кв м покрівлі, 2 м дерев’яного перекриття, пошкодив двері та сходи у підвал. Попередня причина загорання - попадання розряду блискавки, повідомив Руслан Невірець, провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Камінь-Каширського РУ ГУ ДСНС України у Волинській області.

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Теги: Волинь, негода, блискавка
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