У кількох районах Ковеля 21 та 22 липня не буде води





Про це Ігоря Чайки.



"Ковельводоканал" проводитиме ремонтні роботи.



Воду відключатимуть з 9 до 20 години два дні поспіль. На ніч водопостачання відновлюватимуть.



21 липня через аварійно-ремонтні роботи "Ковельводоканал" відключить воду з 9 до 20 години у Ковелі по вул. Ніла Хасевича і Центральна.



Також водопостачання не буде в селах Зелена та Воля-Ковельська.

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