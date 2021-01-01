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У кількох районах Ковеля 21 та 22 липня не буде води

У кількох районах Ковеля 21 та 22 липня не буде води
У Ковелі 21 та 22 липня води не буде в помешканнях жителів мікрорайону "Сільмаш" та вулиці Володимирська.

Про це повідомляють на офіційній фейсбук-сторінці мера Ковеля Ігоря Чайки.

"Ковельводоканал" проводитиме ремонтні роботи.

Воду відключатимуть з 9 до 20 години два дні поспіль. На ніч водопостачання відновлюватимуть.

21 липня через аварійно-ремонтні роботи "Ковельводоканал" відключить воду з 9 до 20 години у Ковелі по вул. Ніла Хасевича і Центральна.

Також водопостачання не буде в селах Зелена та Воля-Ковельська.

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Теги: Волинь, Ковель, вода
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