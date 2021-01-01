У кількох районах Ковеля 21 та 22 липня не буде води
Сьогодні, 15:27
У Ковелі 21 та 22 липня води не буде в помешканнях жителів мікрорайону "Сільмаш" та вулиці Володимирська.
Про це повідомляють на офіційній фейсбук-сторінці мера Ковеля Ігоря Чайки.
"Ковельводоканал" проводитиме ремонтні роботи.
Воду відключатимуть з 9 до 20 години два дні поспіль. На ніч водопостачання відновлюватимуть.
21 липня через аварійно-ремонтні роботи "Ковельводоканал" відключить воду з 9 до 20 години у Ковелі по вул. Ніла Хасевича і Центральна.
Також водопостачання не буде в селах Зелена та Воля-Ковельська.
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Про це повідомляють на офіційній фейсбук-сторінці мера Ковеля Ігоря Чайки.
"Ковельводоканал" проводитиме ремонтні роботи.
Воду відключатимуть з 9 до 20 години два дні поспіль. На ніч водопостачання відновлюватимуть.
21 липня через аварійно-ремонтні роботи "Ковельводоканал" відключить воду з 9 до 20 години у Ковелі по вул. Ніла Хасевича і Центральна.
Також водопостачання не буде в селах Зелена та Воля-Ковельська.
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