Волинянка отримала національну премію
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Волинська історикиня Світлана Гаврилюк отримала премію імені академіка Петра Тронька Національної спілки краєзнавців України 2021 року.
Урочисте засідання Президії Національної спілки краєзнавців України з нагоди вручення премії відбулося 12 липня, - йдеться на сайті Музейний простір Волині.
Лауреаткою Премії імені академіка Петра Тронька у номінації «За внесок у музейну та пам’яткоохоронну справу» стала Світлана Віталіївна Гаврилюк, докторка історичних наук, професорка, завідувачка кафедри музеєзнавства, пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Волинського національного університету імені Лесі Українки.
Довідково:
Світлана Віталіївна Гаврилюк – докторка історичних наук, професорка, завідувачка кафедри музеєзнавства, пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Волинського національного університету імені Лесі Українки.
Очолює школу пам’яткознавства на Волині, створила і очолює кафедру музеєзнавства, пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності, тривалий час очолювала спеціалізовану раду по захисту кандидатських дисертацій з історії України і пам’яткознавства у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.
Співпрацює з Центром пам’яткознавства НАН України. Має більше 100 публікацій за фахом і продовжує активну діяльність у сфері розвитку краєзнавства, музеєзнавства, пам’яткоохоронної діяльності. Під її керівництвом захищено сім кандидатських дисертацій. Більшість з них краєзнавчого характеру. Вона постійно бере участь у міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових краєзнавчих конференціях.
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Урочисте засідання Президії Національної спілки краєзнавців України з нагоди вручення премії відбулося 12 липня, - йдеться на сайті Музейний простір Волині.
Лауреаткою Премії імені академіка Петра Тронька у номінації «За внесок у музейну та пам’яткоохоронну справу» стала Світлана Віталіївна Гаврилюк, докторка історичних наук, професорка, завідувачка кафедри музеєзнавства, пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Волинського національного університету імені Лесі Українки.
Довідково:
Світлана Віталіївна Гаврилюк – докторка історичних наук, професорка, завідувачка кафедри музеєзнавства, пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Волинського національного університету імені Лесі Українки.
Очолює школу пам’яткознавства на Волині, створила і очолює кафедру музеєзнавства, пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності, тривалий час очолювала спеціалізовану раду по захисту кандидатських дисертацій з історії України і пам’яткознавства у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.
Співпрацює з Центром пам’яткознавства НАН України. Має більше 100 публікацій за фахом і продовжує активну діяльність у сфері розвитку краєзнавства, музеєзнавства, пам’яткоохоронної діяльності. Під її керівництвом захищено сім кандидатських дисертацій. Більшість з них краєзнавчого характеру. Вона постійно бере участь у міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових краєзнавчих конференціях.
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