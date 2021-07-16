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Волинянка отримала національну премію

Волинянка отримала національну премію
Волинська історикиня Світлана Гаврилюк отримала премію імені академіка Петра Тронька Національної спілки краєзнавців України 2021 року.

Урочисте засідання Президії Національної спілки краєзнавців України з нагоди вручення премії відбулося 12 липня, - йдеться на сайті Музейний простір Волині.

Лауреаткою Премії імені академіка Петра Тронька у номінації «За внесок у музейну та пам’яткоохоронну справу» стала Світлана Віталіївна Гаврилюк, докторка історичних наук, професорка, завідувачка кафедри музеєзнавства, пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Довідково:
Світлана Віталіївна Гаврилюк – докторка історичних наук, професорка, завідувачка кафедри музеєзнавства, пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Очолює школу пам’яткознавства на Волині, створила і очолює кафедру музеєзнавства, пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності, тривалий час очолювала спеціалізовану раду по захисту кандидатських дисертацій з історії України і пам’яткознавства у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.

Співпрацює з Центром пам’яткознавства НАН України. Має більше 100 публікацій за фахом і продовжує активну діяльність у сфері розвитку краєзнавства, музеєзнавства, пам’яткоохоронної діяльності. Під її керівництвом захищено сім кандидатських дисертацій. Більшість з них краєзнавчого характеру. Вона постійно бере участь у міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових краєзнавчих конференціях.

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Теги: Волинь, премія, історія
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