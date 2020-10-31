У волинський музей віддали ремінний наконечник XIII століття та речі періоду Російської імперії. ФОТО
Сьогодні, 02:16
Колекція Володимир-Волинського музею поповнилася цікавими матеріалами.
Володимир-Волинському історичному музею предмети старовини передала жителька міста Оксана Волошина, - йдеться на сторінці установи.
Серед подарунків - наконечник ремінний (ХІІІ-ХІV ст.), пряжку періоду Російської імперії (поч. XX ст.), кокарду початкової школи (поч. XX ст.) і орден «Хрест Заслуги» (поч. XX ст.).
Наукові співробітники опрацьовують нові надходження, які увійдуть до фондів музею.
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Володимир-Волинському історичному музею предмети старовини передала жителька міста Оксана Волошина, - йдеться на сторінці установи.
Серед подарунків - наконечник ремінний (ХІІІ-ХІV ст.), пряжку періоду Російської імперії (поч. XX ст.), кокарду початкової школи (поч. XX ст.) і орден «Хрест Заслуги» (поч. XX ст.).
Наукові співробітники опрацьовують нові надходження, які увійдуть до фондів музею.
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