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У волинський музей віддали ремінний наконечник XIII століття та речі періоду Російської імперії. ФОТО

У волинський музей віддали ремінний наконечник XIII століття та речі періоду Російської імперії. ФОТО
Колекція Володимир-Волинського музею поповнилася цікавими матеріалами.

Володимир-Волинському історичному музею предмети старовини передала жителька міста Оксана Волошина, - йдеться на сторінці установи.

Серед подарунків - наконечник ремінний (ХІІІ-ХІV ст.), пряжку періоду Російської імперії (поч. XX ст.), кокарду початкової школи (поч. XX ст.) і орден «Хрест Заслуги» (поч. XX ст.).

Наукові співробітники опрацьовують нові надходження, які увійдуть до фондів музею.


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Теги: Волинь, музей
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