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На Волині чоловік до смерті побив 38-річного односельця

На Волині чоловік до смерті побив 38-річного односельця
Учора, 21 липня, в обідню пору до поліції надійшло повідомлення від медиків про смерть 38-річного жителя села Бубнів Володимир-Волинського району, який звернувся до них із травмами голови.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

На місце виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські з’ясували, що між потерпілим і 39-річним його односельцем виник конфлікт, який переріс у бійку. Чоловік отримав тілесні ушкодження голови та обличчя. Потерпілий прийшов додому, де близько 13 год. 30 хв. йому стало зле. Викликали медиків для надання медичної допомоги. Але волинянин від отриманих травм помер.

Відомості внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Зловмисника затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу тримання під вартою.

Триває слідство, під час якого будуть з’ясовані усі причини та обставини злочину.




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Теги: смерть, Бубнів
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