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Лікарі повідомили про стан 3-річної дівчинки, яку на Волині збив легковик

Лікарі повідомили про стан 3-річної дівчинки, яку на Волині збив легковик
Трирічну дитину, яка потрапила в аварію у селищі Іваничі, готують до операції в обласній дитячій лікарні у Луцьку.

Про це розповів Суспільному телефоном медичний директор закладу Ігор Дородних.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода трапилася 21 липня, о 13:05.

На місце аварії приїхали медики "швидкої". Вони діагностували у дитини забійні садна гомілок та можливий перелом стегна, — розповів Суспільному завідувач центральної оперативної диспетчерської швидкої Станіслав Лінік.

Дитину спочатку госпіталізували в Іваничівську лікарню, а потім транспортували до обласної дитячої. Перелом стегна підтвердили лікарі цього медзакладу. Нині дівчинка перебуває в травматологічному відділенні, її готують до операції, — каже Ігор Дородних.

Як розповіла інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич, аварія сталася на вулиці 8-го Березня. "Водій автомобіля марки Peugeot не помітив дитину на дорозі. Дівчинка раптово вибігла на проїжджу частину", – говорить інспекторка.

Нині за фактом ДТП правоохоронці внесли відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 статті 286 ККУ, йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Де у момент аварії перебували батьки дівчинки, зі слів Марини Балдич, наразі невідомо.

Фото - ілюстративне

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Теги: аварія, дитина, стан, Іваничі, Луцьк
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