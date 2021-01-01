Реконструкція спорткомплексу ЛНТУ: на якій стадії перебуває. ВІДЕО
Сьогодні, 19:40
У Луцьку триває реконструкція спорткомплексу Національного технічого університету. Про це інформують у пресслужбі Волинської ОДА.
Наразі триває розбудова фізкультурно-спортивної та плавально-оздоровчої інфраструктури на базі Луцького національного технічного університету.
Спортивний комплекс з басейном будівельники перекривають дахом, утеплюють його стіни та працюють над внутрішніми ремонтними роботами.
Роботи ведуться у рамках програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».
Загальна кошторисна вартість робіт – понад 19 мільйонів гривень, з яких з державного бюджету цьогоріч передбачено 17 мільйонів.
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Наразі триває розбудова фізкультурно-спортивної та плавально-оздоровчої інфраструктури на базі Луцького національного технічного університету.
Спортивний комплекс з басейном будівельники перекривають дахом, утеплюють його стіни та працюють над внутрішніми ремонтними роботами.
Роботи ведуться у рамках програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».
Загальна кошторисна вартість робіт – понад 19 мільйонів гривень, з яких з державного бюджету цьогоріч передбачено 17 мільйонів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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