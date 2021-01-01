Реконструкція спорткомплексу ЛНТУ: на якій стадії перебуває. ВІДЕО





Наразі триває розбудова фізкультурно-спортивної та плавально-оздоровчої інфраструктури на базі Луцького національного технічного університету.



Спортивний комплекс з басейном будівельники перекривають дахом, утеплюють його стіни та працюють над внутрішніми ремонтними роботами.



Роботи ведуться у рамках програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».



Загальна кошторисна вартість робіт – понад 19 мільйонів гривень, з яких з державного бюджету цьогоріч передбачено 17 мільйонів.



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