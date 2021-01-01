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Реконструкція спорткомплексу ЛНТУ: на якій стадії перебуває. ВІДЕО

Реконструкція спорткомплексу ЛНТУ: на якій стадії перебуває. ВІДЕО
У Луцьку триває реконструкція спорткомплексу Національного технічого університету. Про це інформують у пресслужбі Волинської ОДА.

Наразі триває розбудова фізкультурно-спортивної та плавально-оздоровчої інфраструктури на базі Луцького національного технічного університету.

Спортивний комплекс з басейном будівельники перекривають дахом, утеплюють його стіни та працюють над внутрішніми ремонтними роботами.

Роботи ведуться у рамках програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Загальна кошторисна вартість робіт – понад 19 мільйонів гривень, з яких з державного бюджету цьогоріч передбачено 17 мільйонів.

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Теги: ЛНТУ, Велике будівництво, Луцьк, спорткомплекс
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