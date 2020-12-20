Сонячний опік: луцька лікарка розповіла, що робити та як відновити шкіру

Сімейний лікаррозповіла, як надати допомогу при сонячному опіку та що робити в подальшому, аби відновити шкіру.Про це інформує КП "Луцький ЦПМД".Люди зі світлою шкірою й волоссям, зі світлими очима звичайно обгоряють під сонцем частіше й швидше. Підсилюють схильність до вбирання сонячних променів антиалергічна терапія, деякі транквілізатори, а також антибіотики тетрациклінового ряду. Як не дивно, регулярне приймання сахарину (замінника цукру) може теж провокувати більш швидкий «опік».Результатом сонячного опіку є запалення шкіри.ПЕРША ДОПОМОГАПрийміть прохолодний душ хоча б на 10-15 хвилин, або охолодіть опікові ділянки водою. Після душу потрібно обережно промокнути шкіру рушником.Якщо є симптоми загального перегрівання - змочіть шкіру холодною водою, покладіть на великі судини (шия, стегна- пахові складки) міхур з льодом загорнутий у чисту тканину або холодні компреси.При наявності опіків великої площі можна прийняти знеболювальні препарати (парацетамол, ібупрофен, німесулід).Далі пошкоджену шкіру можна обробити водорозчинними препаратами - це тримістін, пантестін, мірамістин.При утворенні пухирів слід накласти пов'язки зі стерильних перев'язувальних засобів з неспиртовими антисептиками (бетадин, хлоргексидин, декасан, октенісепт) та водорозчинними мазями. Поява пухирів та посилення болю можлива на 2-4 добу. При утворенні великих і/або множинних пухирів більш ніж 1 см в діаметрі - зверніться до медичного закладу.Пийте багато рідини.Мастити уражені ділянки жирними кремами, мазями, вітамінними зовнішніми препаратами, пінними засобами можна з 5-6 доби після отримання сонячних опіків.Не обробляйте уражену поверхню шкіри жодними кремами, пінами, оліями чи жирними речовинами."Сьогодні засмага вже не розглядається як «ознака здоров'я». Надмірне захоплення сонцем відчутно прискорює старіння шкіри, сприяє утворенню пігментних плям, фото дерматозів, раннього старечого лентиго (дрібних цяток, які можна побачити на руках у людей похилого віку), різних новоутворень, включаючи злоякісні – в тому числі меланоми, найнебезпечнішого виду шкірного раку", - наголошує лікарка.