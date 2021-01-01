Село на Волині залишиться без газу
Сьогодні, 18:29
Понад 400 споживачів тимчасово відключать від газопостачання у селі Велика Глуша Камінь-Каширського району.
Про це повідомляє АТ "Волиньгаз".
ТОВ «Оператор ГТС України» Бібрське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів проведе ремонтно-профілактичні роботи на ГРС «Велика Глуша».
28 липня з 10.00 до 17.00 год можливе пониження тиску газу в мережах і припинення газопостачання в с. Велика Глуша Камінь-Каширського району.
Паралельно в ході робіт Оператор ГРМ «Волиньгаз» від`єднає від газопостачання два комунально-побутових підприємства на межі балансової належності, а також замінить запірну арматуру згідно з Планом заходів.
Для виконання цього комплексу робіт 28 липня з 09.00 год споживачам газу необхідно забезпечити доступ до відключаючи пристроїв газопроводів-вводів своїх домоволодінь, наголошують на підприємстві.
Виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами!
Відновлення газопостачання 417 споживачам у разі припинення відбудеться з 15.00 год 28 липня 2021 року після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживального обладнання в помешканнях.
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Про це повідомляє АТ "Волиньгаз".
ТОВ «Оператор ГТС України» Бібрське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів проведе ремонтно-профілактичні роботи на ГРС «Велика Глуша».
28 липня з 10.00 до 17.00 год можливе пониження тиску газу в мережах і припинення газопостачання в с. Велика Глуша Камінь-Каширського району.
Паралельно в ході робіт Оператор ГРМ «Волиньгаз» від`єднає від газопостачання два комунально-побутових підприємства на межі балансової належності, а також замінить запірну арматуру згідно з Планом заходів.
Для виконання цього комплексу робіт 28 липня з 09.00 год споживачам газу необхідно забезпечити доступ до відключаючи пристроїв газопроводів-вводів своїх домоволодінь, наголошують на підприємстві.
Виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами!
Відновлення газопостачання 417 споживачам у разі припинення відбудеться з 15.00 год 28 липня 2021 року після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживального обладнання в помешканнях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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