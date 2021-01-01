вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Село на Волині залишиться без газу

Село на Волині залишиться без газу
Понад 400 споживачів тимчасово відключать від газопостачання у селі Велика Глуша Камінь-Каширського району.

Про це повідомляє АТ "Волиньгаз".

ТОВ «Оператор ГТС України» Бібрське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів проведе ремонтно-профілактичні роботи на ГРС «Велика Глуша».

28 липня з 10.00 до 17.00 год можливе пониження тиску газу в мережах і припинення газопостачання в с. Велика Глуша Камінь-Каширського району.

Паралельно в ході робіт Оператор ГРМ «Волиньгаз» від`єднає від газопостачання два комунально-побутових підприємства на межі балансової належності, а також замінить запірну арматуру згідно з Планом заходів.

Для виконання цього комплексу робіт 28 липня з 09.00 год споживачам газу необхідно забезпечити доступ до відключаючи пристроїв газопроводів-вводів своїх домоволодінь, наголошують на підприємстві.

Виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами!

Відновлення газопостачання 417 споживачам у разі припинення відбудеться з 15.00 год 28 липня 2021 року після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживального обладнання в помешканнях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: газ, відключенння, Велика Глуша
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку 6 вулиць тимчасово залишаться без світла
Сьогодні, 19:00
Виставка картин, фолькгурт: як волинське село відзначило престольне свято. ФОТО
Сьогодні, 18:46
Село на Волині залишиться без газу
Сьогодні, 18:29
Засудили волинянина, який побив неповнолітнього до втрати свідомості
Сьогодні, 18:12
Потрібно більше 10 тисяч доларів: хлопчику з Волині збирають кошти на другу операцію
Сьогодні, 17:56
Схожі новини
«Рівень життя українців не дозволяє підвищувати ціни на газ та електроенергію», – Тетяна Павлова-Багрійчук «Рівень життя українців не дозволяє підвищувати ціни на газ та електроенергію», – Тетяна Павлова-Багрійчук
16 липень, 15:11
Декілька сіл на Волині залишаться без газу Декілька сіл на Волині залишаться без газу
13 липень, 18:09
У Нововолинську низка вулиць на день залишаться без газу У Нововолинську низка вулиць на день залишаться без газу
29 червень, 15:06
На Волині без газу залишаться 9 сіл На Волині без газу залишаться 9 сіл
22 червень, 02:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку 6 вулиць тимчасово залишаться без світла
Сьогодні, 19:00
 0
Виставка картин, фолькгурт: як волинське село відзначило престольне свято. ФОТО
Сьогодні, 18:46
 0
Село на Волині залишиться без газу
Сьогодні, 18:29
 0
Засудили волинянина, який побив неповнолітнього до втрати свідомості
Сьогодні, 18:12
 0
Потрібно більше 10 тисяч доларів: хлопчику з Волині збирають кошти на другу операцію
Сьогодні, 17:56
 0
Медіа
відео
1/8