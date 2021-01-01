Волинські лікарі врятували ногу чоловіка від ампутації
Сьогодні, 10:55
Команда судинних хірургів Ковельського МТМО успішно провела відкриту операцію хворому, який міг втратити ногу через повне перекриття артерії.
Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.
65-річний чоловік звернувся до лікарів зі скаргами на виражений біль у лівій нижній кінцівці, похолодання ноги та переміжну кульгавість, що значно посилювалась при ходьбі до 100 метрів.
Після проведення ангіографії діагностували оклюзію лівої загальної здухвинної артерії (100 %): повне перекриття кровотоку у судині одразу після відходження від черевного відділу аорти, яка постачає кров у нижні частини тіла. Такий діагноз становив великий ризик для здоров’я, адже загрожував ампутацією.
Пацієнта прооперувала команда фахівців відділення інтервенційної радіології Ковельського МТМО у складі Олександра Голуба, Олеся Курила, Максима Дуди та анестезіолога Анатолія Бондарчука, які провели аорто-стегнове лінійне алошунтування зліва (штучним протезом).
Операція пройшла успішно. Нині біль в нозі пацієнта не турбує. Його у задовільному стані виписали додому.
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Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.
65-річний чоловік звернувся до лікарів зі скаргами на виражений біль у лівій нижній кінцівці, похолодання ноги та переміжну кульгавість, що значно посилювалась при ходьбі до 100 метрів.
Після проведення ангіографії діагностували оклюзію лівої загальної здухвинної артерії (100 %): повне перекриття кровотоку у судині одразу після відходження від черевного відділу аорти, яка постачає кров у нижні частини тіла. Такий діагноз становив великий ризик для здоров’я, адже загрожував ампутацією.
Пацієнта прооперувала команда фахівців відділення інтервенційної радіології Ковельського МТМО у складі Олександра Голуба, Олеся Курила, Максима Дуди та анестезіолога Анатолія Бондарчука, які провели аорто-стегнове лінійне алошунтування зліва (штучним протезом).
Операція пройшла успішно. Нині біль в нозі пацієнта не турбує. Його у задовільному стані виписали додому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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