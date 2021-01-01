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Волинські лікарі врятували ногу чоловіка від ампутації

Волинські лікарі врятували ногу чоловіка від ампутації
Команда судинних хірургів Ковельського МТМО успішно провела відкриту операцію хворому, який міг втратити ногу через повне перекриття артерії.

Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.

65-річний чоловік звернувся до лікарів зі скаргами на виражений біль у лівій нижній кінцівці, похолодання ноги та переміжну кульгавість, що значно посилювалась при ходьбі до 100 метрів.

Після проведення ангіографії діагностували оклюзію лівої загальної здухвинної артерії (100 %): повне перекриття кровотоку у судині одразу після відходження від черевного відділу аорти, яка постачає кров у нижні частини тіла. Такий діагноз становив великий ризик для здоров’я, адже загрожував ампутацією.

Пацієнта прооперувала команда фахівців відділення інтервенційної радіології Ковельського МТМО у складі Олександра Голуба, Олеся Курила, Максима Дуди та анестезіолога Анатолія Бондарчука, які провели аорто-стегнове лінійне алошунтування зліва (штучним протезом).

Операція пройшла успішно. Нині біль в нозі пацієнта не турбує. Його у задовільному стані виписали додому.

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Теги: медицина, операція, МТМО
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